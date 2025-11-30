 / Cronaca

Cronaca | 30 novembre 2025, 18:27

Incidente sulla provinciale 662 a Lagnasco: auto fuori strada, persona incastrata

La squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo ancora sul posto per le operazioni di soccorso

Immagine di repertorio

Oggi pomeriggio, domenica 30 novembre,  sulla Strada Provinciale 662 a Lagnasco, un'auto è uscita fuori strada. La segnalazione dell'incidente è giunta intorno alle 17:45.

Secondo le prime informazioni, il veicolo è finito fuori dalla carreggiata in autonomia, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'auto, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo si è prontamente recata sul luogo dell'incidente per avviare le operazioni di salvataggio, attualmente di soccorso.

Non sono ancora note le cause dell'incidente.

redazione

