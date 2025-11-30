Incidente sulla provinciale 662 a Lagnasco: auto fuori strada, persona incastrata

Oggi pomeriggio, domenica 30 novembre, sulla Strada Provinciale 662 a Lagnasco, un'auto è uscita fuori strada. La segnalazione dell'incidente è giunta intorno alle 17:45.
Secondo le prime informazioni, il veicolo è finito fuori dalla carreggiata in autonomia, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'auto, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi.
Una squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo si è prontamente recata sul luogo dell'incidente per avviare le operazioni di salvataggio, attualmente di soccorso.
Non sono ancora note le cause dell'incidente.