Incendio a Bene Vagienna: in fiamme un deposito di legna, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio ha interessato un deposito di legna nel pomeriggio di oggi a Bene Vagienna, in Via dei Borri (frazione Isola). L'allarme è scattato intorno alle 16:30, attivando immediatamente il protocollo di soccorso.

Sul luogo dell'incendio si sono recate quattro squadre di operatori: i Vigili del Fuoco di Mondovì e i volontari di Fossano hanno raggiunto rapidamente il sito per affrontare le fiamme che avevano coinvolto il deposito di legna.

Le squadre intervenute hanno prontamente domato l'incendio, mettendo sotto controllo le fiamme. Dopo aver completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, i vigili del fuoco hanno potuto rientrare in sede, a indicare che la situazione era stata completamente normalizzata.

Non sono ancora note le cause che hanno scatenato l'incendio. Le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori complicazioni.