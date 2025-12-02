"Gabriele continua a vivere nei gesti di bene": il grazie dopo il Memorial Trial

"Cari amici,

Desideriamo esprimere il nostro più profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al Memorial dei Trial dedicato a Gabriele.

Il trial era una passione che Gabriele viveva con entusiasmo, determinazione e gioia. Vedere così tante persone riunite per onorare la sua memoria attraverso lo sport che amava ci ha riempito il cuore di commozione e gratitudine.

Grazie all'incredibile generosità di tutti voi, siamo riusciti a trasformare questo evento in gesti concreti di solidarietà per la nostra comunità. Il ricavato della raccolta fondi, reso possibile anche grazie alla vendita delle magliette colorate della Pro Loco, è stato devoluto all'Associazione Gabriele Aimar e distribuito nel seguente modo:

· Al Ricovero di San Damiano: 1 saturimetro, strumento prezioso per il monitoraggio della salute degli ospiti

· All'Asilo di San Damiano: 1 plastificatrice, che aiuterà le maestre nelle attività didattiche quotidiane con i bambini

· Al Ricovero Opere Pie di Dronero: 2 sedute di pet therapy, per portare gioia e benessere agli anziani ospiti

· Alla Pro Loco di Cartignano: 1 affettatrice, che supporterà le loro attività e iniziative sul territorio

Ogni donazione rappresenta un modo concreto per tenere vivo il ricordo di Gabriele, trasformando l'amore per lui in aiuto tangibile per chi ne ha bisogno.

Ringraziamo di cuore tutti gli organizzatori, i partecipanti, gli sponsor, i volontari e chiunque abbia contribuito in qualsiasi modo alla riuscita di questo memorial.

Un sentito grazie al Comune per aver concesso i permessi necessari per l'utilizzo della pista, rendendo possibile lo svolgimento del memorial.

Un ringraziamento speciale va ai cugini Fina, che con grande generosità hanno donato la carne per il pranzo e il latte per i budini, permettendo a tutti di condividere un momento conviviale nel ricordo di Gabriele.

Siamo profondamente grati ai membri della Pro Loco di Cartignano che hanno collaborato attivamente, mettendo a disposizione tempo ed energie per l'organizzazione e la partecipazione all'evento.

Un sentito grazie al Presidente e ai piloti del Motoclub di Dronero, la cui presenza e supporto sono stati fondamentali per la perfetta riuscita del memorial. La vostra passione per il trial e la vostra partecipazione hanno reso questa giornata davvero speciale.

La vostra presenza, il vostro sostegno e il vostro affetto sono la testimonianza più bella di quanto Gabriele fosse amato e continui a vivere nei nostri cuori.

Questo memorial non è solo una competizione sportiva, ma un modo per mantenere vivo lo spirito di Gabriele, la sua passione per il trial e il suo amore per la comunità.

Grazie a tutti voi, Gabriele continua a vivere attraverso le ruote che sfrecciano sui percorsi e nei gesti di bene che il suo ricordo ispira ogni giorno.

'Ciao Gabriele, vogliamo ricordarti in questo giorno per noi triste, e sappiamo che il modo migliore per farlo è trasformare il dolore in amore concreto per gli altri, proprio come tu avresti fatto.'

Con infinita gratitudine,

Gli amici e familiari di Gabriele"