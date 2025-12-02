Ex Ilva: Regione Piemonte e Comune di Racconigi all'incontro col ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato una serie di riunioni con le istituzioni territoriali interessate, d’intesa con le stesse Regioni ed enti locali sul futuro dell'ex Ilva. A seguito degli incontri che si sono tenuti lo scorso venerdì al Mimit, tavoli mirano a definire le migliori condizioni per il rilancio del gruppo siderurgico e a valutare ulteriori investimenti produttivi nelle aree disponibili, in particolare a Taranto e Genova.

L'obiettivo è quello di garantire un confronto stabile con Regioni ed enti locali nei territori che ospitano gli stabilimenti. Lo fa sapere il Mimit in una nota.

Gli incontri, ai quali prenderanno parte i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e dei Ministeri competenti, si terranno secondo il seguente calendario: giovedì 4 dicembre, alle ore 9, con le istituzioni piemontesi (Regione, Comuni di Novi Ligure e Racconigi); venerdì 5 dicembre, alle ore 10, con quelle liguri (Regione e Comune di Genova); venerdì 5 dicembre, alle ore 12, con quelle pugliesi (Regione, Comuni di Taranto e Statte).

A conclusione di questo ciclo di confronti è previsto, per la settimana successiva, un momento di confronto unitario alla presenza dei rappresentanti di tutte le istituzioni locali coinvolte. (Adnkronos - Red-Lab/Labitalia)