L'indagine della Procura cuneese su Rt Piemonte: la Provincia di Imperia chiede chiarimenti alla società

La Provincia di Imperia torna sull'indagine in corso della Procura di Cuneo su RT Piemonte chiedendo maggiori informazioni.

In qualità di socio di maggioranza, impegnata nel monitoraggio del servizio erogato per il trasporto pubblico locale dalla Riviera Trasporti, oltre a valutarne nuovi assetti organizzativi intende ricevere ragguagli circa l'indagine aperta che portò al sequestro preventivo di 18 mezzi riconducibili a Riviera Trasporti utilizzati da studenti e pendolari sulla linea Imperia-Ormea-Mondovì e su altre tratte imperiesi.

A tal proposito, ha chiesto alla società “ulteriori chiarimenti sugli eventuali provvedimenti coercitivi in essere e sullo stato della regolarità delle certificazioni riguardanti la manutenzione e la revisione di tali mezzi nonché sulle linee interessate”.



A far scattare l'inchiesta fu l'incendio divampato a bordo di un autobus in servizio di Rt Piemonte lo scorso 5 settembre a Pieve di Teco, nell'imperiese.

L’indagine, nata da un esposto circostanziato, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra cui l' amministratore unico della società, e di 4 funzionari. Le accuse contestate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e falso documentale. Al vaglio ci sarebbero le condizioni di sicurezza ritenute inadeguate su alcuni mezzi, oltre a certificazioni sospette, forse non conformi agli standard richiesti per garantire la sicurezza dell’utenza.



Un caso che ha certamente scosso la provincia di Imperia mettendo sotto la lente di ingrandimento tutto il trasporto pubblico locale ligure su cui oltre a maggiori controlli sono in corso anche valutazioni su una nuova possibile struttura organizzativa grazie alla consulenza legale e tecnica esterna. Intanto si attendono i fondi regionali per il rinnovo del parco mezzi.



Nel frattempo si è attivata Grandabus per sopperire ai disagi a seguito della sospensione improvvisa delle corse nelle tratte dell'Alta Valle Tanaro (tra cui Ceva-Viola Saint Gréé, Pamparato-Roburent-Mondovì e Imperia-Ormea-Mondovì) e garantire la continuità di servizio.