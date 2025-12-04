La Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi rinnova la tradizione del presepe: “Un Natale di comunità e cooperazione”

Come in ogni periodo natalizio, la direzione della Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi invita tutta la cittadinanza a prendere parte presso la propria sede centrale di Pianfei (via Villanova 23) ad uno scambio di auguri natalizi. Fino a venerdì 9 gennaio 2026, infatti, le porte della Banca resteranno aperte al pubblico per dare modo a tutti, soci e clienti, di vedere anche quest’anno il bellissimo presepe firmato da Fabio Paolella. Quest’anno, infatti, la scelta è caduta su un’opera di un artigiano di presepi napoletani, allestito per gentile concessione della Congregazione di San Filippo Neri di Mondovì all’interno della sede centrale dell’istituto di credito. Il presepe sarà visitabile tutti i giorni negli orari di sportello dell’istituto bancario dalle 8.30 alle 16.30.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rinnovare una tradizione che per noi ha un significato profondo – afferma il direttore Sergio Bongioanni -. Il presepe che accogliamo nella nostra sede non è solo un allestimento artistico, ma un invito a riscoprire quei valori che guidano ogni giorno il credito cooperativo: la vicinanza alle persone, l’attenzione alle comunità e la responsabilità condivisa. Il Natale richiama alla cura reciproca e alla solidarietà — principi che sentiamo nostri e che cerchiamo di tradurre in scelte concrete per il territorio”.

“Il periodo natalizio è da sempre un momento di relazione e di comunità, ed è con questo spirito che desideriamo incontrare soci e cittadini – aggiunge il presidente Paolo Blangetti -. Il 2025 è stato un anno impegnativo, ma anche ricco di collaborazione e fiducia: abbiamo continuato a sostenere famiglie e imprese che rappresentano il cuore del nostro territorio. Come banca cooperativa, la nostra forza nasce dall’unione delle persone che credono in questo progetto. Guardiamo al nuovo anno con la volontà di continuare a costruire insieme, con responsabilità, prossimità e spirito mutualistico. L’anno nuovo porterà nuove sfide, in primis quella dell’apertura della quindicesima filiale della Banca”.