Confindustria Cuneo rafforza il supporto alle imprese sulla crisi in Medio Oriente

L’intensificarsi del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti che vanno ben oltre la dimensione degli scambi con l’area, incidendo in modo trasversale su costi energetici, approvvigionamenti, logistica e gestione delle attività internazionali. In un quadro che cambia di giorno in giorno, Confindustria Cuneo ha deciso di attivare un presidio informativo e operativo dedicato, con uno spazio ad hoc sul proprio sito, per mettere a disposizione delle aziende associate aggiornamenti puntuali, letture affidabili e assistenza concreta.

Il presidio locale riprende il modello già adottato in occasione dell’inizio della crisi Russia-Ucraina, quando l’Associazione aveva creato un punto di riferimento unico per aiutare le imprese a interpretare rapidamente gli sviluppi e a prendere decisioni operative. Oggi, però, la portata delle ricadute è percepita come ancora più complessa: il tema non riguarda solo l’export, ma soprattutto la continuità dei rifornimenti, l’aumento dei costi e la gestione del rischio in filiera, con un impatto che tende a coinvolgere anche imprese meno esposte sui mercati esteri.

I segnali più immediati arrivano dall’energia, con rialzi e oscillazioni che alimentano incertezza sui costi. Parallelamente cresce l’attenzione per l’allungamento delle catene logistiche e per la maggiore fragilità delle forniture, perché l’instabilità in aree strategiche può tradursi in tempi più lunghi, maggiore imprevedibilità delle consegne e incremento dei costi lungo l’intera filiera.

"Mai come in questi momenti ha senso far parte di un’associazione di categoria – dichiara il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna – e mai come in questi momenti un’associazione di categoria ha senso: perché consente alle imprese di non affrontare da sole l’incertezza, di avere informazioni affidabili, contatti istituzionali, competenze tecniche e strumenti operativi. Le tensioni geopolitiche incidono su energia, rotte, disponibilità e prezzi delle materie prime. Per questo abbiamo deciso di rafforzare un presidio dedicato: aggiornamenti continui e supporto concreto per proteggere la continuità operativa delle aziende del territorio".

Lo spazio predisposto da Confindustria Cuneo in apertura del proprio sito, www.confindustriacuneo.it, consente di accedere a contenuti aggiornati e assistenza su contratti e operatività internazionale, spedizioni e dogane, monitoraggio dei prezzi dell’energia con un cruscotto dedicato, analisi e report su materie prime e costi logistici, supporto sulla valutazione del rischio e sulla sicurezza delle trasferte all’estero, oltre a un monitoraggio su credito e finanza agevolata con informazioni su misure disponibili e possibili soluzioni finanziarie.

Accanto all’informazione continua, tra le prime azioni operative sono previsti webinar dedicati alle esigenze più immediate delle imprese. Il primo, “Contratti internazionali e crisi Medio Oriente: una guida per adattarsi”, si terrà giovedì 12 marzo alle 10 e affronterà in chiave pratica l’impatto del conflitto sui contratti di compravendita e distribuzione, sulle supply chain globali, sul rischio di sanzioni economiche e su cosa verificare subito nei rapporti commerciali in corso. Interverrà l’avvocato Marcello Mantelli e modererà Nicola Calvano, International & Eu Affairs Advisor di Confindustria Cuneo – sede di Bruxelles.

Per iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/263323593038213467.