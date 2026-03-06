Progetto SMART: un percorso condiviso verso nuove soluzioni di mobilità rurale

Entra nel vivo la fase operativa del progetto SMART – Soluzioni di Mobilità Alternative Rurali Transfrontaliere co-finanziato dal Programma Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021-2027. Dopo l’avvio ufficiale e i mesi di pianificazione guidati dal partenariato, il progetto compie ora un passo strategico verso la costruzione condivisa delle azioni, a partire dalla creazione della Rete SMART sulla mobilità sostenibile.

Dal 4 marzo è infatti online l’Avviso di Manifestazione di Interesse per la candidatura dei componenti della Rete SMART sul territorio italiano e francese. L’iniziativa mira a costruire due gruppi di lavoro intersettoriali – uno per ciascun Paese – che opereranno in sinergia per sviluppare soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree rurali coinvolte.

In Italia, la Rete farà riferimento al GAL Langhe Roero Leader (capofila del progetto), toccando i Comuni pilota – partner portavoce il Comune di Guarene, che ha coinvolto Alba, Castagnito, Corneliano d’Alba, Magliano Alfieri, Piobesi d’Alba e Vezza d’Alba – e supportati dal partner tecnico, la Fondazione LINKS. In Francia, saranno coinvolte le Municipalità afferenti alla Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, che completa il partenariato in stretta collaborazione con i tecnici dell’Agence Écomobilité Savoie Mont-Blanc.

L’obiettivo è chiaro: creare un gruppo di lavoro che metta in dialogo Enti pubblici, soggetti privati e realtà associative attive nei settori della mobilità, dei servizi ai cittadini e alle imprese, della pianificazione territoriale, della qualità della vita e della sostenibilità ambientale. Attraverso la Rete, sarà possibile favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche e competenze tra stakeholder pubblici e privati; supportare la co-progettazione di soluzioni integrate e programmi di azione locali; contribuire alla definizione di Piani di Mobilità e alla sperimentazione di servizi alternativi; promuovere iniziative di sensibilizzazione.

«La mobilità sostenibile è oggi una delle leve fondamentali per rafforzare la coesione territoriale», sottolinea il Presidente del GAL Langhe Roero Leader, Massimo Gula. «Con la Rete SMART vogliamo rafforzare un metodo di lavoro fondato sul dialogo e sulla collaborazione tra Enti, imprese e comunità locali. Mettere in connessione esperienze e competenze diverse significa costruire soluzioni più solide e condivise, capaci di migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e di rafforzarne il legame con i centri urbani».

Parallelamente alla costruzione della Rete, nelle prossime settimane sarà avviata la somministrazione di un sondaggio rivolto alla popolazione del territorio progettuale italiano. Un’ulteriore azione strategica necessaria per raccogliere dati puntuali su bisogni e criticità negli spostamenti quotidiani.

Il questionario sarà diffuso attraverso la piattaforma digitale regionale EMMA e promosso con il coinvolgimento diretto dei Comuni interessati. «Per la Città di Alba, maggiore polo attrattivo dei flussi di mobilità, l’indagine si colloca in continuità con le azioni già intraprese sul fronte della mobilità, tra cui dotarsi di un mobility manager e l'analisi mobilità casa scuola del 2025», precisa l’Assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio, «La collaborazione con SMART consente ora di estendere l’indagine a tutta la cittadinanza, ampliare il quadro informativo e integrare strumenti diversi per sviluppare strategie e modelli condivisi a livello territoriale, in cui Alba svolge un ruolo strategico».

Maurizio Arnone, responsabile del Dominio di Ricerca Future Cities and Communities di Fondazione LINKS, sottolinea: «La solidità scientifica di un progetto di mobilità nasce dall’incontro tra dati e conoscenza del territorio. L’ascolto diretto dei cittadini – attraverso strumenti strutturati come il sondaggio – unitamente alla concertazione con Comuni, imprese e associazioni permetteranno alla Rete SMART di trasformare bisogni reali in evidenze misurabili, ridurre le assunzioni “a tavolino” e costruire soluzioni più efficaci, condivise e quindi più sostenibili nel tempo».

Per l’utilizzo di EMMA – sia in questa fase di raccolta dati che nella futura redazione dei Piani di spostamento previsti dal progetto – SMART gode del sostegno, in qualità di osservatore, del Settore Interventi regionali per i trasporti della Regione Piemonte. Inoltre, è in fase di ultimazione un Protocollo d’Intesa con il progetto AMICI – Azione di Mobilità Innovativa, Cooperativa e Integrata (co-finanziato dal Programma Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021-2027, capofila la Città Metropolitana di Torino) che, grazie all’azione di traduzione della piattaforma, consentirà l’utilizzo dello strumento anche da parte dei partner francesi, garantendo transfrontalierità e coerenza metodologica e comparabilità tra i due territori.

La costituzione della Rete SMART e la raccolta dei dati rappresentano dunque le tappe fondamentali di un percorso che nei prossimi mesi condurrà a momenti pubblici di confronto e approfondimento, fino a un seminario di lancio previsto a Guarene all’inizio del mese di giugno, che segnerà un ulteriore momento di condivisione e rilancio delle attività progettuali.

«Coinvolgere direttamente la popolazione è la chiave per costruire un futuro più sostenibile e vicino ai bisogni delle comunità», dichiara il Sindaco di Guarene, Simone Manzone, «Vogliamo mettere i cittadini al centro delle scelte, valorizzare le risorse del nostro territorio e stimolare nuove idee. Ogni Comune e ogni cittadino sono protagonisti di questo percorso, contribuendo a costruire servizi concreti. Guarene sarà lieta di ospitare questa fase del progetto, confermando il nostro impegno a lavorare insieme ai Comuni e alla cittadinanza coinvolta per promuovere una mobilità più sostenibile e partecipata».

SMART prosegue così nel suo obiettivo: trasformare l’analisi dei bisogni in azioni concrete, rafforzando il legame tra territori rurali e poli urbani e costruendo, attraverso la cooperazione transfrontaliera, modelli di mobilità sostenibile replicabili su scala europea.

Maggiori informazioni sul progetto: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/smart-soluzioni-di-mobilita-alternative-rurali-transfrontaliere

Avviso di Manifestazione di Interesse: GAL Langhe Roero Leader: https://www.langheroeroleader.it/articles/view/912

Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie: https://www.rumilly-terredesavoie.fr/actions-et-projets/mobilite/reseau-smart-avis-dexpression-dinteret/