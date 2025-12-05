Natale tra bellezza e gusto artigianale: Giamp pasticceria a Bra celebra le feste con il suo Mont Blanc rivisitato

Il Natale porta con sé profumi, rituali e sapori che sanno di casa. A Bra (CN), dove la tradizione gastronomica piemontese incontra una sensibilità moderna, Giamp Pasticceria si distingue come una delle realtà più curate e originali del territorio.
Già presente nella Guida Pasticceri & Pasticcerie 2025, la pasticceria ottiene la conferma del riconoscimento anche nell’edizione 2026, segno di una qualità costante e di una visione che continua a crescere.
In ogni produzione traspare una filosofia chiara: valorizzare la tradizione, interpretandola attraverso tecnica, equilibrio e attenzione al dettaglio.
Il Natale firmato Giamp: Mont Blanc rivisitato e panettoni d’autore
Per il periodo natalizio 2025-2026, il laboratorio propone una collezione di dolci pensata per chi cerca eleganza, identità e creatività.
Mont Blanc Rivisitato – Edizione Natale
Un dolce che racchiude l’anima piemontese: mousse ai marroni, gelée di ribes nero e pan di Spagna alla castagna. Una rivisitazione che rende omaggio alla tradizione senza rinunciare alla leggerezza contemporanea.
Panettoni artigianali
Realizzati a mano con lievitazione naturale e ingredienti attentamente selezionati, i panettoni Giamp si presentano in varianti ricercate e armoniose:
- caramello e albicocca
- fragoline, limone e cioccolato bianco
- marron glacé e mirtilli
- foresta nera
- fichi e nocciole IGP Piemonte
- tradizionale con arancia e uvetta
Una collezione per palati curiosi, perfetta per celebrare il Natale con gusto e raffinatezza.
Dolci come opere d’arte
Nello spazio essenziale e luminoso della pasticceria, ogni creazione è presentata come un piccolo oggetto prezioso.
Legno, marmo Calacatta e dettagli dorati costruiscono un ambiente che valorizza forme, colori e consistenze, in un dialogo continuo tra estetica e gusto.
Il Bracaron: il macaron che racconta Bra
Tra le specialità simbolo della casa, spicca il Bracaron, un macaron creato per raccontare la città attraverso ingredienti locali, sapori identitari e una forte personalità estetica.
Oltre ai gusti già apprezzati – genziana e menta, zafferano di Bra e cioccolato bianco, Bra duro e miele – la linea 2025-2026 si arricchisce con tre nuove interpretazioni:
- seirass e fragole
- nocciola IGP Piemonte e caramello salato
- Braidesino (cioccolato fondente e rhum)
Varianti che confermano il Bracaron come un dolce iconico, bello da vedere e sorprendente da assaporare.
La qualità quotidiana
Accanto alle proposte festive, la pasticceria continua a distinguersi per la produzione quotidiana: croissant dalla sfogliatura impeccabile, lievitati morbidi, monoporzioni e torte che uniscono precisione e creatività. Non è raro che i croissant più richiesti vadano esauriti già alle prime ore del mattino.
Dove trovare Giamp per il Natale 2025-2026
Giamp Pasticceria – Bra (CN)
Via Cavour, 59
12042 Bra (Cuneo)
Info & prenotazioni: +39 327 468 5908
Social ufficiali:
Instagram: @giamp_pasticceria
Facebook: Giamp Pasticceria Bra
Sui social vengono pubblicate anteprime dei panettoni, novità del laboratorio, disponibilità giornaliera, capsule natalizie ed edizioni limitate.