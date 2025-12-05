 / Economia

Economia | 05 dicembre 2025, 12:00

Natale tra bellezza e gusto artigianale: Giamp pasticceria a Bra celebra le feste con il suo Mont Blanc rivisitato

Giamp Pasticceria: una conferma di eccellenza nella Guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso 2026

Il Natale porta con sé profumi, rituali e sapori che sanno di casa. A Bra (CN), dove la tradizione gastronomica piemontese incontra una sensibilità moderna, Giamp Pasticceria si distingue come una delle realtà più curate e originali del territorio.

Già presente nella Guida Pasticceri & Pasticcerie 2025, la pasticceria ottiene la conferma del riconoscimento anche nell’edizione 2026, segno di una qualità costante e di una visione che continua a crescere.

In ogni produzione traspare una filosofia chiara: valorizzare la tradizione, interpretandola attraverso tecnica, equilibrio e attenzione al dettaglio.

Il Natale firmato Giamp: Mont Blanc rivisitato e panettoni d’autore

Per il periodo natalizio 2025-2026, il laboratorio propone una collezione di dolci pensata per chi cerca eleganza, identità e creatività.

 Mont Blanc Rivisitato – Edizione Natale

Un dolce che racchiude l’anima piemontese: mousse ai marroni, gelée di ribes nero e pan di Spagna alla castagna. Una rivisitazione che rende omaggio alla tradizione senza rinunciare alla leggerezza contemporanea.

 Panettoni artigianali

Realizzati a mano con lievitazione naturale e ingredienti attentamente selezionati, i panettoni Giamp si presentano in varianti ricercate e armoniose:

  • caramello e albicocca
  • fragoline, limone e cioccolato bianco
  • marron glacé e mirtilli
  • foresta nera
  • fichi e nocciole IGP Piemonte
  • tradizionale con arancia e uvetta

Una collezione per palati curiosi, perfetta per celebrare il Natale con gusto e raffinatezza.

Dolci come opere d’arte

Nello spazio essenziale e luminoso della pasticceria, ogni creazione è presentata come un piccolo oggetto prezioso.

Legno, marmo Calacatta e dettagli dorati costruiscono un ambiente che valorizza forme, colori e consistenze, in un dialogo continuo tra estetica e gusto.

Il Bracaron: il macaron che racconta Bra

Tra le specialità simbolo della casa, spicca il Bracaron, un macaron creato per raccontare la città attraverso ingredienti locali, sapori identitari e una forte personalità estetica.

Oltre ai gusti già apprezzati – genziana e menta, zafferano di Bra e cioccolato bianco, Bra duro e miele – la linea 2025-2026 si arricchisce con tre nuove interpretazioni:

  • seirass e fragole
  • nocciola IGP Piemonte e caramello salato
  • Braidesino (cioccolato fondente e rhum)

Varianti che confermano il Bracaron come un dolce iconico, bello da vedere e sorprendente da assaporare.

La qualità quotidiana

Accanto alle proposte festive, la pasticceria continua a distinguersi per la produzione quotidiana: croissant dalla sfogliatura impeccabile, lievitati morbidi, monoporzioni e torte che uniscono precisione e creatività. Non è raro che i croissant più richiesti vadano esauriti già alle prime ore del mattino.

Dove trovare Giamp per il Natale 2025-2026

 Giamp Pasticceria – Bra (CN)

Via Cavour, 59

12042 Bra (Cuneo)

 Info & prenotazioni: +39 327 468 5908

 Social ufficiali:

Instagram: @giamp_pasticceria

Facebook: Giamp Pasticceria Bra

Sui social vengono pubblicate anteprime dei panettoni, novità del laboratorio, disponibilità giornaliera, capsule natalizie ed edizioni limitate.

I.P.

