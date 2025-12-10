Domani a Magliano Alpi l'addio a Eralda Loser, presidente di Autismo Help

Si terranno domani, giovedì 10 dicembre, i funerali di Eralda Loser, ex infermiera dell'AslCn1, da tempo in pensione e già presidente dell'associazione Autismo Help.

Originaria di Magliano Alpi, classe 1958, dell'associazione fu prima consigliere e più volte presidente, fino all'ultimo mandato, intrapreso nel 2016.

"Sono affranto. Eralda era e resterà un'amica carissima, nonché un esempio di dedizione ed abnegazione - il ricordo del sindaco di Mondovì e presidente della Provincia, Luca Robaldo -. Con lei ho vissuto momenti bellissimi e divertenti e ho riflettuto sulle difficoltà che la vita ti pone davanti. Nel suo sguardo ho sempre trovato la forza di chi non molla mai. A tutti i suoi cari giunga il mio abbraccio e quello dell’intera Comunità monregalese. Ad "Autismo Help" la certezza e la rassicurazione che il sostegno della nostra Amministrazione non verrà mai meno".

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 10 dicembre alle 20 nella parrocchia della Natività di Maria a Magliano Alpi Sottano dove domani, giovedì 11 dicembre alle 15 si terranno i funerali.

Lascia il marito Luigi, i figli Michelangelo, Sabrina con Antonio e Fabrizio, le nipoti Barbara e Ilenia con Stefano, l’adorata Cecilia e i parenti tutti.