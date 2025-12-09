Addio a Eralda Loser, presidente di Autismo Help e già infermiera dell'AslCn1

"Cara Eralda, fino all'ultimo giorno ci hai guidati attraverso la tua costante presenza sotto ogni forma, ora, da parte nostra, l'impegno a fare tesoro dei preziosi insegnamenti che in tutti questi anni ci hai riservato e a proseguire il cammino seguendo la rotta che hai tracciato. Che la terra ti sia lieve".

Così l'associazione Autismo Help Odv ha scelto di salutare la sua presidente, Eralda Loser, ex infermiera dell'AslCn1, da tempo in pensione, che si è sempre dedicata al sodalizio formato da genitori con l'obiettivo di rendere i ragazzi autistici il più possibile autonomi e sensibilizzare le persone sul tema attraverso attività e incontri di sensibilizzazione.

Originaria di Magliano Alpi, classe 1958, dell'associazione fu prima consigliere e più volte presidente, fino all'ultimo mandato, intrapreso nel 2016

"Sono affranto. Eralda era e resterà un'amica carissima, nonché un esempio di dedizione ed abnegazione - il ricordo del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo -. Con lei ho vissuto momenti bellissimi e divertenti e ho riflettuto sulle difficoltà che la vita ti pone davanti. Nel suo sguardo ho sempre trovato la forza di chi non molla mai. A tutti i suoi cari giunga il mio abbraccio e quello dell’intera Comunità monregalese. Ad "Autismo Help" la certezza e la rassicurazione che il sostegno della nostra Amministrazione non verrà mai meno".



