A Trinità torna la Tractors Infinity Night: ecco come partecipare

Le feste non sono ancora iniziate, ma a Trinità i motori sono già accesi per la nuova edizione della Tractors Infinity Night alla Savella che, lo scorso anno, aveva dato vita a un cappello della Befana con 214 trattori (leggi qui).



Dopo il grande successo delle scorse edizioni gli organizzatori stanno già lavorando per creare la nuova spettacolare figura luminosa con i trattori che ha come obiettivo la donazione di fondi in sostegno della pediatria dell'ospedale di Mondovì.

È possibile partecipare scrivendo, entro il 2 gennaio, al 331 9600413. Sarai aggiunto al gruppo WhatsApp ufficiale con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, lo stesso numero è utilizzabile anche dagli sponsor.

La manifestazione si svolgerà domenica 4 gennaio, dalle 14 alle 16.30. Dopo la creazione della figura di trattori, grande polentata preparata dal Comitato Savella. Per i trattoristi sarà gratuita (grazie di cuore a Sebastiano e Giulio Mana Contoterzi e a Eredi Sampò Giovanni - Mauro Sampò), per accompagnatori e pubblico a pagamento.



"L’anno scorso abbiamo fatto un bel risultato - spiegano gli organizzatori Luca Mana, Federico Barbero, Giulio Mana, Giorgio Costamagna -. Quest’anno puntiamo ancora più in alto insieme a voi! Vi aspettiamo più numerosi che mai per una giornata di passione, solidarietà e trattori! Non vediamo l’ora di accendere tutti insieme il cielo della Savella".