La Befana a Trinità indossa un cappello di trattori: ecco la spettacolare coreografia della "Tractors Infinity Night" [VIDEO]

Sono stati 214 i trattori che, nella serata di domenica 5 gennaio, in occasione dell'Epifania hanno dato vita a una spettacolare coreografia creando un cappello da Befana.

L'iniziativa, "Tractors Infinity Night", organizzata da Luca Mana, Giulio Mana e Federico Barbero, dopo il successo dello scorso anno con la creazione di una 'calza', è cresciuta ancora, richiamando partecipanti anche dalla provincia di Torino.

"Abbiamo deciso di iniziare in 2025 con il botto - spiega Luca Mana, - le condizioni meteo son state ottime e siamo riusciti a completare la nostra coreografia. Eravamo 214 trattori, il più lontano arrivava da Carmagnola. Dopo la calza della befana abbiamo deciso di creare un cappello: il fascio luminoso creato era visibile anche da Fossano. Durante la giornata, nel campo erano presenti il gruppo alpini di Trinità che ha offerto vin brulè e Suma daj a tutti (registrando un tutto esaurito)

e il mitico Spritz Bar. La sera ci siamo spostati con i trattori, creando una lunga catena luminosa dal campo alle ex scuole della Savella, dove il Comitato Savella ci ha deliziato con un piatto di polenta con ragù e salsiccia, a seguire pandoro e panettone. Per i trattoristi è stata offerta da Sebastiano e Giulio Mana contoterzi agricoli e Eredi Sampò Giovanni di Mauro Ssampò, per tutti gli altri a pagamento".

Un lavoro di grande precisione, ma sopratutto di squadra che da quest'anno, come per il "Christmas Tractor" a Beinette, ha anche un importante obiettivo solidale.

"L'edizione 2025 dell'evento ha permesso di raccogliere fondi da utilizzare per l'acquisto di giocattoli per le pediatrie del territorio - spiegano gli organizzatori - Un grazie a tutti quelli che hanno creduto nel nostro progetto e a tutti quelli che hanno partecipato con e senza trattore".

La serata - aggiungono gli organizzatori - è stata possibile solo grazie all'aiuto di tantissimi volontari. Ringraziamo loro, Sebastiano e Giulio Mana Contoterzi Agricoli, Eredi Sampò Giovanni di Mauro Sampò, Il Comitato Savella, il Comune, gli Alpini, la Protezione Civile di Trinità e i Vigili del Fuoco volontari, oltre ai numerosi sostenitori sponsor: Consorzio Agrario, CRF, Sivam, Piemonte Latte, Agristore Srl, Ferrua Termoidraulica Srl, Re.Fe, Fratelli Filippi e Silvio Racca, Officina Panero di Trinità, Spritz Bar, Panetto Carlo, Olimac, Crosetto e Danilo, Agribonino, 3M di Dalmasso Franco, Orsi aratri, Fogliarino Genola, Gazzola Carburanti, Scade, Barale e Olivero, Sacar di Rossi Pietro, Capello, Aragno Roberto e Davide, Agriricambio sr, Proteo, AZ Trade, Costamagna Tractors, Ravera Danilo Rimozione eternit, Maccagno materiali edili Sant’Albano e Soc. Agricola Costamagna Fratelli. Grazie anche a chi ha fatto video e foto con i droni e grazie a Degio e la mula per essere stato presente tutta la serata con noi”.

Video Credits Adventuredrone