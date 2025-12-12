Discoteche, un settore da due miliardi di euro: Toselli (Silb-Fipe-Confcommercio Cuneo) al convegno nazionale di Firenze

La notte italiana si conferma un patrimonio culturale, sociale ed economico di primaria importanza. Un fenomeno collettivo che va ben oltre il semplice intrattenimento: muove milioni di persone, sostiene intere filiere produttive e rappresenta un asset strategico per l’attrattività turistica del Paese.

Al centro di questo universo si collocano le discoteche, che nel 2024 hanno generato un giro d’affari complessivo di 2 miliardi di euro, tra 500 milioni di ricavi diretti e 1,5 miliardi di indotto, registrando 34 milioni di presenze e oltre 200.000 spettacoli. Numeri che testimoniano la vitalità di un comparto che, pur confrontandosi con la crescente concorrenza di eventi e location non autorizzati, continua a mantenere un ruolo unico e insostituibile nel panorama dell’intrattenimento.

Questi dati sono stati presentati nello scorso mese di ottobre presso la Camera di Commercio di Firenze durante il convegno internazionale “Nightlife Evolution – Italia & Ibiza: il Futuro dell’entertainment”, promosso da Silb-Fipe, l’Associazione Italiana delle Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo aderente a Fipe-Confcommercio. L’evento ha messo a confronto l’esperienza italiana con quella di Ibiza, capitale mondiale del clubbing, e ha ospitato la presentazione del Rapporto Censis “Il futuro del popolo della notte”, sostenuto dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.

La ricerca Censis racconta un Paese che ama vivere la notte: l’88,7% degli italiani frequenta la vita notturna per svago, il 38,8% lo fa per ballare e uno su tre sceglie la discoteca come luogo privilegiato di aggregazione. Per oltre i tre quarti della popolazione, la discoteca resta un simbolo: un’esperienza immersiva in cui musica, luci ed energia generano emozioni condivise.

La nightlife emerge come fenomeno intergenerazionale: i giovani restano i protagonisti principali, ma anche adulti e over 65 mantengono l’abitudine di uscire la sera. Quasi un italiano su due balla soprattutto in estate, stagione in cui si concentra il 40% della spesa totale del settore.

Accanto al valore economico, il rapporto evidenzia la forte componente sociale: la notte come spazio di relazione, benessere e partecipazione culturale. Un luogo dove il divertimento diventa esperienza e identità condivisa.

Fondamentale, però, è il tema della sicurezza: il 95,8% dei genitori ritiene indispensabili controlli regolari nei locali e oltre nove su dieci considerano i locali abusivi una minaccia per i giovani. Un segnale chiaro della necessità di garantire regole certe e imprese responsabili.

“Il convegno di Firenze non è stato un semplice momento di confronto, ma un passaggio cruciale per il nostro settore – dichiara Federica Toselli, presidente del Sindacato Locali da Ballo Silb-Fipe-Confcommercio della provincia di Cuneo –. Il Rapporto realizzato da Silb-Fipe-Confcommercio con il Censis ci consegna un quadro nitido: la nightlife italiana è vitale, trasversale e profondamente radicata nelle abitudini di milioni di persone. Il ballo e le discoteche restano centrali, ma si trasformano: non sono più solo luoghi di danza, ma veri e propri spazi di esperienza, emozione, relazione e identità. Allo stesso tempo, i dati confermano che la sicurezza è diventata la priorità assoluta. La notte non è un problema: lo diventa quando finisce nelle mani dell’abusivismo, di chi opera senza regole mettendo a rischio i giovani e la reputazione dell’intero comparto".

"In questo contesto – prosegue Toselli – le discoteche non sono il problema, ma parte della soluzione. Le nostre imprese rispettano norme severe, investono in controlli, in personale formato, in prevenzione e responsabilità sociale. Sono luoghi dove le famiglie possono avere la certezza di un divertimento sano, protetto e di qualità. La sfida oggi è duplice: innovare i format per renderli più attrattivi, multimediali e internazionali, e riaffermare la legalità come bussola imprescindibile. Solo così la notte italiana potrà diventare un vero brand internazionale, sinonimo di energia, creatività, cultura e sicurezza”.

Il convegno ha accolto contributi da Ibiza, Amsterdam e Londra, aprendo una riflessione sul ruolo della notte come volano turistico, sulle opportunità di innovazione, sull’impatto dei social media e sulle sinergie con cultura e rigenerazione urbana. Per un giorno Firenze è diventata la capitale europea del dibattito sulla nightlife, confermando che la capacità dell’Italia di valorizzare il proprio intrattenimento notturno sarà determinante non solo per l’economia del settore, ma anche per la qualità della vita dei cittadini e l’immagine internazionale del Paese.