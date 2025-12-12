Natale in anticipo alla Residenza Giubergia di Margarita tra luci, profumi, voci e sorrisi

Domenica 7 dicembre la Residenza Giubergia di Margarita ha aperto le porte alla cittadinanza anticipando il Natale con la magia di luci, profumi, voci e sorrisi.

Per tutta la giornata numerosi hobbisti hanno esposto i loro prodotti e manufatti, l’artista Rosanna Pellegrino ha esposto le sue opere d’arte e la Corale “Carlo Liprandi” ha accompagnato il pomeriggio creando un’atmosfera calorosa e gioiosa con i suoi meravigliosi canti.

"Ringraziamo - dicono dalla struttura - tutti coloro che con il loro tempo e la loro generosità hanno reso speciale questo evento in particolare un grazie agli esercizi commerciali di Margarita e alla CEB di Cervasca per aver contribuito con ricchi premi alla realizzazione della pesca di Natale.

Ringraziamo tutte le persone che hanno scelto di trascorrere del tempo con noi, di attraversare quel cancello aperto per dar vita insieme all’incontro in un tempo disteso, profondo e leggero. Vivere l’integrazione e l’amicizia di più persone, sapere di essere nel pensiero di qualcuno, questa è la migliore cura possibile che nasce dalla felicità".