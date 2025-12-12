Regali sostenibili per le feste: i pacchi natalizi "Qualità Parco APAM" tornano con novità e il sostegno di 10 influencer

Anche quest'anno le Aree Protette Alpi Marittime propongono un'idea gustosa e sostenibile per i regali natalizi: i pacchi con prodotti a marchio Qualità Parco APAM. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la terza proposta del progetto "A Natale regala un territorio che ami!" arriva con importanti novità e con il supporto di dieci influencer del territorio che ne promuovono i valori.

[Pacco "Abete Bianco"]

Quest'anno l'offerta si articola in tre pacchi natalizi. Il pacco "Ermellino" e il pacco "Abete bianco", entrambi al prezzo di 35 euro, propongono una selezione accurata di specialità locali. Tra le novità emerge la confezione "Abete bianco", pensata appositamente per i vegetariani, che raccoglie formaggi, mieli, conserve e prodotti da forno. Il pacco "Aquila reale", al costo di 60 euro, contiene un numero maggiore di prodotti e rappresenta l'offerta più completa.

[Pacco "Ermellino"]

Tutte le confezioni possono essere personalizzate con pezzi unici in vetro e ceramica realizzati dalle artigiane locali Patricia Lamouroux e Aurora Vena di Chiusa di Pesio, oppure con il panettone classico e il pandoro con glassa al cioccolato bianco della Bottega del Nazionale di Vernante.

I pacchi riuniscono prodotti selezionati da piccoli produttori locali: tagliatelle di segale, conserve di trota affumicata, formaggi di valle, creme di marroni, confetture di mirtilli, mieli di montagna e patate biologiche. Ogni ingrediente rappresenta il legame autentico tra il territorio delle Alpi Marittime e le tradizioni gastronomiche delle sue valli.

Non solo le Aree Protette riconoscono l'importanza della collaborazione con i produttori locali. Dieci personalità del territorio – atlete, food blogger, nutrizioniste, scrittrice e comunicatrici – stanno promuovendo attivamente i pacchi natalizi APAM. Tra loro figurano la campionessa di sci Marta Bassino, la giornalista Cinzia Dutto, le storyteller Carola Benedetto e Luciana Ciliento, la gastronomica Debora Sattamino, l'associazione Visit Valle Gesso, le food blogger Monica Abello (Cascina Madama Rous) e Beatrice Bitullio (Betullablog), la biologa nutrizionista Virginia Golinelli e la content creator Giuseppina Melino. Ognuno di loro ha scelto di sostenere il progetto per promuovere le eccellenze gastronomiche e i valori di sostenibilità del territorio.

Circa 600 confezioni saranno disponibili in prenotazione presso cinque punti vendita strategicamente distribuiti. È possibile ordinare presso il Coc Nèr Agriturismo e il Coc Nèr Bistrot di Chiusa di Pesio, I Bateur di Valdieri, Agritrutta a Mondovì e Il pane di Montezemolo. Gli interessati possono contattare direttamente i punti vendita telefonicamente o via mail per assicurarsi la propria confezione prima che il numero limitato di pacchi si esaurisca.

Un'occasione per regalare non solo sapori genuini, ma anche il supporto a piccoli produttori e alla conservazione delle tradizioni montane.