Eventi | 12 dicembre 2025, 12:55

“Aspettando il Natale con gioia”: il concerto dei cori Envie de Chanter e J4Joy illumina la chiesa di San Marcellino

Questa sera, 12 dicembre, alle 21, voci bianche e giovanili si esibiranno insieme al coro diocesano J4Joy. Presentate le nuove divise rese possibili dal contributo del Comune. Ingresso libero

Serata di grande atmosfera quella in programma oggi, venerdì 12 dicembre, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Marcellino, in piazza del Municipio, dove andrà in scena il concerto “Aspettando il Natale con gioia”, proposto dall’associazione musicale Envie de Chanter.

Sul palco si alterneranno i cori voci bianche e giovanile del sodalizio musicale, che per l’occasione ospiteranno il coro diocesano J4Joy, dando vita a un momento di musica condivisa che vuole celebrare lo spirito del Natale attraverso il canto e l’unione tra i più giovani.

La serata sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico le nuove giacche e felpe dei coristi, acquistate grazie a un importante contributo dell’amministrazione comunale. “Il Comune si dimostra sempre sensibile alle iniziative della nostra associazione – spiegano i responsabili e direttori Alessandra e Flavio Fraire – volte a diffondere il nome del nostro paese tramite l’impegno dei bimbi e dei ragazzi dei cori”.

Un gesto che rafforza il senso di appartenenza e la missione musicale del gruppo. “Siamo orgogliosi di cantare con il nome Envie de Chanter stampato sul cuore – affermano – perché ricorda le nostre origini e il nostro spirito: un coro, un gruppo, uniti dalla musica e dall’amicizia”.

Gli organizzatori richiamano anche il pensiero del maestro Ezio Bosso, a cui si ispirano: “La musica, come la vita, si può fare solo in un modo: insieme”. Una frase che diventa filo conduttore del concerto e del lavoro corale portato avanti durante l’anno.

 L’ingresso è libero e gratuito.

