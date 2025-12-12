Sabato in festa a San Giuliano:  tutti in carrozza da Babbo Natale

Mancano poco più di 10 giorni al Natale e il circolo ACLI SanGius’Friends, in collaborazione con il Comune di Roccabruna sono al lavoro per riproporre ai bambini ed ai loro genitori, la 5^ edizione di “Tutti in carrozza da Babbo Natale”.

L’appuntamento è per sabato 13 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 21:30 sul piazzale della chiesetta bianca di San Giuliano. I bimbi troveranno in piazza le carrozze che li porteranno a far visita a Babbo Natale nella sua bellissima casetta; nell’attesa della carrozza, in piazza potranno intrattenersi con gli amici Elfi, oppure fermarsi a colorare una pallina per il proprio albero, farsi truccare dai truccabimbi, giocare con i palloncini modellati, bere una bevanda calda, riscaldarsi vicino alla grande stufa sulla piazza, ecc.

Tutto questo è reso possibile grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, di don Gion e di tutte le persone che ci sostengono, sia economicamente sia materialmente, donando i materiali necessari alla manifestazione. Un sentito ringraziamento va anche al circolo ACLI SanGius’Friends e ai volontari che contribuiscono con impegno ed entusiasmo a ravvivare il Natale e la vita della nostra comunità.

Per chi lo desidera, è possibile prenotare un giro in carrozza contattando Noemi al 349 0959720 o Cristina al 347 9387625.