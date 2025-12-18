Un gigante del cielo e palloni dalle forme divertentissime al Raduno di Mongolfiere dell’Epifania di Mondovì

Preparatevi a riempirvi gli occhi di meraviglia: il 36° Raduno di Mongolfiere dell’Epifania, che si svolgerà a Mondovì dal 3 al 6 gennaio 2026, porterà in città non solo mongolfiere dalla forma buffa e divertente, ma anche un ospite… gigantesco! È arrivato il momento di annunciare gli ospiti speciali del Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì 2026.

Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dal l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì in collaborazione col Comune di Mondovì, che promuove e sostiene la manifestazione, e si svolge grazie al contributo della Fondazione CRC e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

Le mongolfiere “a forma speciale”

Sono da sempre una delle maggiori attrazioni del Raduno di mongolfiere di Mondovì. Buffi personaggi, animali giganti, sagome ispirate alla storia o alla fantasia. Ogni anno l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì porta in città palloni aerostatici “a forma speciale”: le loro sagome e i loro colori fanno entusiasmano il pubblico e le loro foto sono le più ammirate di ogni edizione.

Ecco a voi, una per una, le nostre “ospiti speciali” del raduno 2026!

Il gigantesco Dirigibile ad aria calda

Pilota: Daniel Wade (GB)

Arriva dalla Gran Bretagna un titano del cielo!

Un gigante dell’aria: lungo 45 metri e del peso di mezza tonnellata! A differenza degli storici dirigibile a gas, gli “zeppelin”, un dirigibile ad aria calda è a tutti gli effetti una mongolfiera… ma direzionabile, perché dotata di elica e motore. Questo maestoso aerostato può raggiungere la velocità di 15 nodi (27-28 km/h). Daniel Wade è un pilota di mongolfiera “figlio d’arte”: il padre Paul wade è un veterano del raduno dell’Epifania, e Daniel è letteralmente cresciuto nel mondo delle mongolfiere col padre come “maestro di volo”. Negli anni precedenti, Daniel aveva spesso solcato i cieli della città a bordo di mongolfiere “tradizionali” o addirittura di piccolissimi “hopper” (mongolfiere senza cesta e con un solo “sedile” per il pilota), mentre quest’anno porterà a Mondovì questa colossale attrazione.

A causa delle dimensioni del velivolo, il dirigibile ad aria calda non verrà gonfiato nella medesima area e una volta decollato si mostrerà al pubblico in volo assieme alle altre mongolfiere.

“Kika”: l’orsetto che raccoglie fondi per i piccoli pazienti oncologici

Pilota: Edcar Vermeulen (NL)

Per il secondo anno torna a Mondovì l’orsetto “Kika”!

“Kika” è una mongolfiera specialissima. Il pilota è Edcar Vermeulen, dai Paesi Bassi, che torna a volare sopra i nostri cieli col suo meraviglioso orsetto che porta in aria un enorme carico di generosità. La mongolfiera prende il nome dalla “Fondazione Kika”, Ente olandese che si occupa di ricerca sul cancro nei bambini: raccoglie fondi per la ricerca finalizzata a ridurre il dolore e migliorare le cure. Da tre anni Edcar solca i cieli d’Europa usando il pallone come “mascotte volante” del progetto “Kika”: durante il Raduno dell’Epifania sarà possibile acquistare i peluche-orsacchiotto di “Kika” per aiutare il progetto. «Il 100% del denaro andrà alla “Fondazione Kika” - racconta Edcar -. Originariamente, questa mongolfiera era stata realizzata per mio figlio: è una copia dell’orsacchiotto che aveva quando era piccolo, il suo pupazzo preferito. Poi sono entrato in contatto con la “Fondazione Kika”, e ho visto che l’orsetto che avevano come mascotte era identico al mio pallone ed è iniziato il progetto comune». Bentornato “Kika”, vola alto!

The Panther

Pilota: Andrew Holly (GB)

La grande pantera nera pilotata dal britannico Andrew Holly torna a Mondovì dopo aver entusiasmato il pubblico nel 2019. Una mongolfiera splendida che siamo felicissimi di poter riavere nei nostri cieli. Andrew Holly è un pilota che frequenta il Raduno dell’Epifania da molti anni, portando nella città di Mondovì mongolfiere di ogni forma e colore, della sua scuderia volante che ha battezzato “SkySafari”.

Keef the Teef

Pilota: Richard Pugh (GB)

L’ultimo arrivato dello “SkySafari”! Un simpaticissimo roditore dagli occhi buffissimi, già candidato a essere una delle mongolfiere più amate dai più piccoli nel Raduno dell’Epifania 2026! Questa mongolfiera è stata inaugurata pochissimi mesi fa e vola in Italia per la prima volta in assoluto. sarà pilotata dal britannico Richard Pugh.

Frères Montgolfier

pilota Vincent Bruno (FR - Annonay, la città dei fratelli Montgolfier)

Non si tratta di una “forma speciale”, ma è comunque una mongolfiera particolare: è il pallone dedicato ai fratelli Montgolfier che il 4 giugno 1783 ad Annonay fecero alzare in aria la prima mongolfiera al mondo (che ovviamente prese il nome da loro). I colori del pallone sono quelli dello stemma di Annonay e la mongolfiera riporta la famosa immagine del profilo dei due fratelli resa celebre dall’artista Jean-Antoine Houdon.

È pilotato da Vincent Bruno, veterano del Raduno di Mongolfiere dell’Epifania, che spesso sale in cesta con abiti storici.

****

RIEPILOGO DEL PROGRAMMA 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì (CN) - corso Inghilterra

Sabato 3 gennaio

ore 16,00: cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi

ore 18,30-19:00: Nightglow – mongolfiere gonfiate al buio e illuminate a tempo di musica

Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato 3 gennaio

Domenica 4 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

zona food, laboratori e intrattenimento

Lunedì 5 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

zona food, laboratori e intrattenimento

Martedì 6 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

zona food, laboratori e intrattenimento

Si ricorda che: i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico e che l’accesso al campo di decollo è consentito ESCLUSIVAMENTE agli equipaggi e fotografi, giornalisti od operatori autorizzati. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing non si svolgeranno presso il campo di decollo ma presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.