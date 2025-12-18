GINNASTICA RITMICA / La saluzzese Anna Russo sul tetto d'Italia con l'Eurogymnica

La saluzzese più titolata della storia della ginnastica ritmica torna sul gradino più alto del podio.

Anna Russo, ginnasta dell'Eurogymnica di Torino e componente del TEAM Italia ha partecipato, nello scorso weekend scorso, al campionato italiano di Insieme nella categoria Open, che concludeva la stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica, il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi.

L'ultimo atto si è consumato sul palcoscenico del Pala Prometeo di Ancona, sede prescelta dalla FGI per lo svolgimento di una delle competizioni più amate.

L'Insieme è la specialità più coreografica ed emozionante, forse la prediletta dagli amanti della ritmica, dove il lavoro individuale si piega all'interesse collettivo di 5 ginnaste impegnate, per circa 2 minuti e 30, a collaborare tra loro, scambiandosi gli attrezzi.

Per la prima volta, il programma è stato adattato al regolamento internazionale, prevedendo per le Open (le più grandi) non solo le due gare di specialità alle cinque palle e al misto (3 cerchi e 4 clavette), ma anche l'All Around ovvero il concorso generale che incorona regina la squadra capace di raggiungere il totale più alto, somma delle due singole specialità.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale 50 società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia.

La Russo, insieme alle compagne di squadra Virginia Cuttini, Eglissa Lika, Chiara Cortese, Stefania Straniero, Cecilia Quarello e Alessia Pala, è stata schierata con l'esercizio alle cinque palle aggiudicandosi l'importante score di 23,650 dopo che nel Misto aveva raggiunto 22,570. Con una bella dimostrazione di costanza, Russo e compagne hanno così totalizzato il 46,167 finale che ha permesso di mantenere un'andatura media che nessuna delle altre sfidanti è riuscita a sopportare.

La saluzzese, che lo scorso anno ha fatto parte della Squadra Nazionale Junior di Ginnastica Ritmica e veste attualmente la maglia azzurra, è al suo terzo tricolore, dopo aver conquistato quello con la Squadra Allieve nel 2022 e quello di Insieme Giovanile nel 2023. S, i allena da anni presso HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica di stanza a Settimo Torinese, dove studia e risiede per tutta la settimana, rientrando a Saluzzo tutti i weekend.

"Siamo orgogliosi del risultato e di quanto Anna e le sue compagne siano riuscite a dimostrare in pedana - ha dichiarato Marco Napoli, DS di Eurogymnica - Per Eurogymnica si tratta del 53° Titolo Italiano, cosa che ci colloca tra i club più vincenti in Italia"