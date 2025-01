Saluzzo, 200 posti per i ragazzi nel nuovo refettorio delle Medie "La Rosa bianca"

L’avvio della scuola, dopo le vacanze di Natale, ha visto anche l’ apertura del nuovo refettorio delle medie “Rosa bianca”, realizzato interamente con un finanziamento Pnrr da 1 milione e 93 mila euro. L'inaugurazione ufficiale, alla presenza degli amministratori e della dirigenza dell’Istituto comprensivo di Saluzzo è avvenuto questa mattina.

Il grande refettorio ha una capienza di circa 200 posti è uno spazio unico senza barriere architettoniche e senza pilastri di circa 400 metri quadri che permette una grande versatilità nell’utilizzo, come ha ricordato l’ingegnere Nicoletta Galvagno dell’ufficio tecnico, responsabile del procedimento. La mensa è collegata con due corridoi riscaldati ai due plessi delle medie Bersezio e Einaudi, consentendo così l’accesso ai ragazzi senza dover uscire dall'edificio scolastico. E' uno spazio ad impatto energetico quasi zero, grazie all'impianto fotovoltaico nel cortile adiacente.

Se i primi a consumare i pasti nel nuovo locale sono stati gli alunni della “Pivano” per il loro rientro settimanale del martedì, utilizzano il refettorio anche gli studenti delle Medie ad indirizzo musicale che si fermavano il giovedì e gli iscritti al nuovo servizio di Doposcuola comunale per le medie. "Questo locale può diventare un volano per i servizi scolastici, fungendo da base per progetti di doposcuola - afferma l’assessora alle scuola Fiammetta Rosso” -. Quest'ultimo servizio è partito ad anno scolastico iniziato ( l’8 gennaio) ma speriamo venga incontro alle esigenze delle famiglie in modo da proseguirlo ed implementarlo fin dall'inizio del prossimo anno".

L'ambiente si sviluppa sotto il campetto da basket, rialzato di circa 70cm che è quasi completato e nelle prossime settimane sarà rimesso in funzione aggiunge la vicesindaca Francesca Neberti - "L'intervento è stato sviluppato tramite un progetto partecipato . Faremo inoltre un ragionamento insieme ai ragazzi e personale anche per quanto riguarda lo spazio esterno alla mensa per comprenderne l’utilizzo migliore".

"E’ fondamentale - commenta la dirigente dell’istituto comprensivo Leda Zocchi - dare ai ragazzi un luogo dove sentirsi accolti e di cui prendersi cura. Come è importante - ha detto - la progettualità scolastica legata agli spazi disponibili e la possibilità di attivare servizi per accogliere i ragazzi dei paesi, offrendo più facilmente attività pomeridiane".

"Con l’apertura del nuovo refettorio, tutte le scuole dall’Infanzia alle Medie a Saluzzo sono dotate di servizio mensa gestito da Ladisa - ricorda il sindaco Franco Demaria -. Da settembre scorso gli alunni della Primaria “Costa” nel giorno del rientro usano i locali realizzati nel seminterrato, anche in questo caso con fondi Pnrr. I bambini della Primaria “Musso” utilizzano il salone della materna “Ilaria Alpi”. Chi frequenta la Primaria “Dalla Chiesa”, unico plesso al momento ad avere il cosiddetto “tempo pieno”, si serve del refettorio e della cucina in condivisione con la materna “Alessi. La grande sfida della nostra amministrazione è lo sviluppo del polo scolastico”.

Presente il consigliere regionale, ex sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni che ha definito l’intervento "innovativo e di grande qualità in un contesto di servizio pubblico che ha ampie potenzialità di crescita. Demaria ha fatto un ottimo lavoro come assessore al bilancio, mantenendo le tariffe basse e gestendo correttamente le risorse".