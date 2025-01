Bollette sempre più alte anche a Cuneo: guerra e speculazione i responsabili? [VIDEO]

Spegnere le luci uscendo dalle stanze, azionare gli elettrodomestici in fasce orarie ben precise (che piaccia, o meno, ai vicini di casa o agli altri condomini), abbassare i riscaldamenti e vestirsi un po’ di più in autunno e inverno: sono queste alcune delle “tattiche” che i cuneesi adottano nel tentare di far fronte all’impennata dei costi legati all’energia.

Gli aumenti delle bollette – anche di diverse decine in valore percentuale – toccano tutti. E in molti li collegano al ritorno della guerra alle porte dell’Europa, così come alle speculazioni.

Nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi le parole di tanti cuneesi: