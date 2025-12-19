Alba: rinnovata la convenzione tra il Comune e le officine autorizzate per la conversione delle auto a Gpl e metano

Giovedì 18 dicembre è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Alba e le officine autorizzate per la conversione delle autovetture a Gpl e metano.

L’amministrazione comunale conferma così un accordo con tre officine del territorio – IN.EL.CAR s.n.c., Delfinetti Dino s.n.c. e L.G. Service di Cerrato Luigi – con l’obiettivo di incentivare la trasformazione delle auto alimentate a benzina catalizzate in veicoli a gas. La conversione, che richiede due o tre giorni di lavoro, non è possibile per i veicoli Euro 0 ed Euro 1.

Il Comune di Alba offre un contributo di 250 euro sul costo complessivo dell’intervento di trasformazione a Gpl o metano, mentre le officine aderenti applicano un ulteriore sconto di 100 euro. L’agevolazione è riservata esclusivamente ai residenti nel Comune di Alba.

Il rinnovo della convenzione è stato siglato dal sindaco Alberto Gatto e dal delegato nazionale e presidente regionale del settore Gpl metano per autotrazione di Confartigianato, l’albese Claudio Piazza, alla presenza del dirigente della Ripartizione Urbanistica Gianluca Giachetti e della responsabile dell’Ufficio ambiente Maria Paola Bertolotto.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni promosse dal Comune per la riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dal traffico veicolare e per il miglioramento della qualità dell’aria.

Per usufruire dello sconto è sufficiente presentare in officina una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, allegando il codice fiscale, un documento di identità valido attestante la residenza e la carta di circolazione del veicolo con indicazione della targa e dell’anno di immatricolazione.

«Con questo rinnovo – dichiara il sindaco Alberto Gatto – confermiamo una scelta che Alba porta avanti da tempo, credendo in soluzioni concrete e accessibili per ridurre l’impatto ambientale del traffico urbano. Incentivare la conversione delle auto a benzina significa favorire una mobilità più sostenibile e contribuire in modo tangibile alla riduzione delle emissioni».

«La continuità di questa convenzione – afferma Claudio Piazza – dimostra l’attenzione dell’Amministrazione verso interventi pratici ed efficaci. La trasformazione a gas rappresenta un vantaggio sotto il profilo ambientale, economico e della sostenibilità complessiva della mobilità, offrendo ai cittadini una soluzione immediata e conveniente».







