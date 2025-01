Borgo San Dalmazzo: brucia il tetto di una casa in via David, Vigili del Fuoco al lavoro

Vigili del Fuoco al lavoro, durante la mattinata, a Borgo San Dalmazzo. Poco dopo le 7,30 è scattato l'allarme per un incendio divampato in un'abitazione sita in via David, al numero civico 50, nei pressi del maneggio.

Le fiamme hanno interessato il tetto della struttura e sono state domate dai pompieri intervenuti con due squadre: quella proveniente da Cuneo con autobotte e autoscale, supportata dai volontari di Dronero.

La situazione è ora sotto controllo ma il lavoro dei Vigili del Fuoco procede per individuare (e nel caso sopire sul nascere) eventuali altri principi di incendio nei meandri del tetto.