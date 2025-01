Ad Alba l’ultimo saluto al dottor Giuseppe Ciravegna, stimato dentista

Grande sensazione ha suscitato nella capitale delle Langhe la notizia della scomparsa di Giuseppe Ciravegna.

Stimato dentista, il dottor Ciravegna era nato a Millesimo, in provincia di Savona, il 22 settembre 1945.

Dopo gli studi liceali al Classico "Govone" di Alba e quelli universitari, seguì professionalmente le orme del padre, che esercitava la stessa professione dal suo studio all’inizio di via Maestra, in quello che oggi è conosciuto come Palazzo Ciravegna.

Aprì il proprio studio in corso Piave, facendone quello che presto sarebbe diventato un punto di riferimento per l’intera capitale delle Langhe.

Fu anche sindaco di Diano d’Alba, a 64 anni, aggiudicandosi le elezioni comunali tenute il 28 e 29 marzo 2010 alla testa di una lista civica.

"Ho conosciuto Pinuccio negli anni ’60, quando, in anni differenti, frequentammo le classi del Liceo Govone – lo ricorda oggi l’avvocato albese Roberto Ponzio –. Era una persona solare, affabile, espansiva, estroversa, di vivace intelligenza. E’ stato un’eccellente professionista e un punto di riferimento in campo dentistico. Il suo studio in corso Piave era frequentatissimo, con clienti che venivano anche da lontano per le sue indiscusse capacità professionali. Fu anche sindaco, un amministratore competente e generoso, capace non soltanto di rinunciare al suo compenso, ma anche di finanziare personalmente iniziative di pubblico interesse. Ha affrontato con dignità la patologia degenerativa che lo ha afflitto negli ultimi tempi. Una quindicina di giorni fa mi ha telefonato con un filo di voce sottilissima e ho capito che le sue condizioni erano drasticamente peggiorate, e irreversibilmente infauste. Ho perso un amico buono, di animo e di cuore".

Il dottor Giuseppe Ciravegna lascia quattro figli: Marcella, che vive in Inghilterra, Carolina, che vive a Milano, Giovanni e il più giovane Giuseppe.

Parenti e amici gli daranno l’ultimo saluto coi funerali che si terranno alle ore 14 di martedì 21 gennaio nel duomo di Albq.

Il rosario di preghiera è invece fissato per le ore 19 di lunedì 20, sempre in duomo.