Evento Banca di Boves: concerto di Natale e premiazione alunni meritevoli

Grande successo anche quest’anno per l’evento organizzato dalla Banca di Boves giovedì 18 dicembre al Palazzetto “C. Giraudo”, confermatosi anche quest’anno un appuntamento capace di unire musica, comunità e valori condivisi.

Una serata intensa ed emozionate che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e coinvolto.

Sul palco si sono esibiti gli allievi dell'Istituto A. Vassallo di Boves, portando in scena armonie natalizie e brani dedicati alla gioia e alla condivisione.

Un momento speciale in cui la freschezza e l’entusiasmo di questi giovani sono diventati il cuore della serata, trasmettendo tutto lo spirito delle feste.

Momento particolarmente significativo è stata la premiazione dei giovani alunni, Soci o figli di Soci che, nel corso del 2024/2025, si sono particolarmente distinti in ambito scolastico, protagonisti di un percorso fatto di impegno, studio e passione.

I premiati, diplomati alla scuola media inferiore con 9 o 10, alla scuola media superiore con 100/100 e laureati con 110/110 (laurea magistrale), sono stati ben 79.

I ragazzi hanno ricevuto personalmente dal Presidente dell'Istituto Claudio Cavallo il premio rispettivamente di euro 250,00, euro 500,00 ed euro 1.000,00, per un totale erogato di oltre 47.000 euro.

Nei loro occhi entusiasti ed emozionati si è riflessa la visione di un domani possibile, costruito su talento, responsabilità e fiducia in sé stessi.

Una banca che incontra i giovani e li celebra: un dialogo autentico tra generazioni, nel quale Banca di Boves ha ribadito con forza il suo impegno a credere nei giovani, sostenendoli nel loro percorso di crescita, incoraggiandoli a credere in loro stessi, nelle proprie capacità, nei propri sogni.

La Banca conferma anche quest’anno la propria attenzione al territorio e alla comunità, consapevole che il vero investimento per il futuro passa sempre dalle persone e, in particolare, dalle nuove generazioni.

Come ogni anno l’evento non è solo un momento musicale condiviso, ma un messaggio di speranza, fiducia e responsabilità, nella certezza che dar credito alla vita sia sempre la strada giusta.

Una serata per ricordarci che il futuro che verrà è in realtà già presente negli occhi pieni di vita di questi giovani, sui quali investire speranza e bellezza.