VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley lotta, ma non basta: Conegliano passa 0-3

Non riesce l’impresa alla Honda Cuneo Granda Volley: la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si impone 0-3 al Palazzetto dello Sport di Cuneo. Le Gatte lottano con il cuore nel primo e nel terzo set, ma le Pantere non vacillano e portano a casa il bottino pieno.

1° set

Il primo set vede le Gatte partire alla grande: break e vantaggio 8-5. Nel cuore del parziale è grande lotta, con Conegliano che rosicchia dei punti e arriva sul -1 (16-15). Così nel finale le Pantere chiudono l’operazione sorpasso e si prendono il set 20-25.

2° set

Il secondo set è tutto di Conegliano: 4-8 in avvio. Dopodiché le ospiti allungano alla grande sul 7-16, prima di spingere forte sul gas, mettendo la parola fine al parziale sul 10-25.

3° set

Il terzo set vede Cuneo reagire e partire ancora meglio: 8-6 in partenza. Tuttavia nel cuore del parziale Conegliano fa la voce grossa, prendendosi due punti di vantaggio (14-16). Nel finale le Gatte restano a contatto, ma la qualità delle Pantere fa la differenza: 22-25 e 0-3.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha commentato Ela Koulisiani nel post gara su VBTV e Dazn – Abbiamo lottato, soprattutto nel primo e nel terzo set, contro una squadra fortissima in tutti gli aspetti del gioco. Però per noi è importante continuare a misurarci contro questo tipo di squadre per continuare il nostro percorso di crescita”.

Honda Cuneo Granda Volley 0-3 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano (20-25, 10-25, 22-25)

Honda Cuneo Granda Volley: Allauoi (3), Diop (10), Pucelj (7), Rivero (2), Keene (4), Koulisiani (3), Bardaro (L)

Entrate: Atamah, Magnani, Cecconello (2), Pritchard (3)

Non entrate: Signorile, Marring (L)

MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 1543