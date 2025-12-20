VOLLEY A1F / Stasera a Cuneo il big match contro le campionesse dell’Imoco. Koulisiani: “I nostri tifosi saranno la spinta in più”

Dopo la preziosa vittoria con Macerata, per la Honda Cuneo Granda Volley è ora di tornare in campo. E l’occasione è di quelle da brividi: questa sera, al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, le Gatte ospitano la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano.

Un nome che non ha bisogno di presentazioni: roster stellare, staff di altissimo livello e un palmarès impressionante. Le Pantere arrivano a Cuneo per un match che si preannuncia ad altissima quota.

L’andata si era chiusa con un tondo 3-0 per le venete, ma il punteggio non racconta fino in fondo l’andamento della gara. Dopo due set dominati da Conegliano, nel terzo le Gatte avevano tirato fuori unghie, carattere e orgoglio: sotto 24-19, le biancorosse erano riuscite ad annullare ben cinque match point, prima di cedere alla qualità delle padrone di casa per 26-24.

Una prova che aveva comunque confermato come Cuneo possa mettere in difficoltà anche le squadre più forti del campionato.

La capacità di non mollare è emersa con forza anche nell’ultimo turno contro Macerata. Sotto 0-2, le Gatte hanno reagito con grande determinazione e, trascinate da una super Diop, poi premiata MVP, hanno conquistato i tre set successivi, tornando al successo dopo oltre un mese e bissando il risultato della prima giornata.

Una bella vittoria ma soprattutto una reazione importante: nonostante il periodo complicato, Cuneo ha dimostrato di esserci e di voler lottare fino in fondo. E lo vuole fare con tutte le sue ragazze: anche contro Macerata si è assistito a tanto turnover, con tutte le cuneesi entrate fondamentali per la conquista della vittoria.

Tra queste, la centrale ceca Ela Koulisiani, che da diverse giornate si sta rivelando l’asso della manica di coach Salvagni a muro e in primo tempo. Chiamata nel corso del secondo set a sostituire Keene, ha sfoderato una solida performance, con 9 punti messi a segno, 5 in attacco (71%) e 4 a muro.

“Sono stata molto contenta dell’opportunità che ho avuto e soprattutto di aver potuto giocare davanti ai nostri tifosi. Per me è stato molto importante e spero di poter continuare anche nelle prossime partite” ha commentato la giovane centrale.

“Contro Macerata c’era tanta pressione, anche perché sapevamo quanto fosse importante. Ce la siamo anche messa un po’ addosso da sole, ma con la nostra energia siamo riuscite a ribaltare il match e a conquistare una vittoria fondamentale”.

Due punti preziosissimi e pesantissimi in una classifica che continua a rimanere cortissima: questa vittoria proietta le Gatte al nono posto a quota 14 punti. Alle spalle restano però Macerata (14), Firenze (13), Perugia e Monviso (11), tutte pronte ad approfittare di ogni passo falso per scattare avanti.

Contro Conegliano l’impresa è complicata, ma la bella iniezione di fiducia della vittoria permette alle cuneesi di affrontare il match a viso aperto, aspirando a mettere in scena la miglior pallavolo possibile.

“Possiamo giocare senza pressione contro una squadra fortissima, una delle più forti al mondo, e questo può aiutarci a esprimere la nostra miglior pallavolo. Speriamo di riuscire a strappare qualche punto e, chissà, magari la vittoria”.

Fondamentale sarà anche il fattore campo. Il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta infatti ha già dimostrato, come nella sfida d’andata contro Scandicci, di poter essere un’arma in più.

“Giocare in casa sarà importante, spero che venga tanta gente a sostenerci. I nostri tifosi sono una spinta enorme per noi” conclude Koulisiani.

Le Pantere arrivano inoltre dalla sconfitta in finale al Mondiale per Club contro Scandicci, un torneo che le ha viste giocare tante partite ravvicinate e soprattutto in Brasile, dall’altra parte del mondo.

Un possibile fattore da poter sfruttare per le Gatte, che dovranno poi affrontare un vero tour de force: Scandicci, campionesse del mondo nel mondiale per club, in trasferta e Monviso in casa nel Boxing Day, per un totale di 3 partite in 6 giorni. Ma prima c’è il big match di questa sera.



Appuntamento alle 19:30 al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.