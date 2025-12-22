Ospedale Santa Croce di Cuneo, "tempestiva scrupolosità al pronto soccorso e rara maestria alla pneumologia"

Riceviamo e pubblichiamo

"Desidero ringraziare il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo che mi ha assistita con tempestiva scrupolosità e il reparto di pneumologia del Carle di Cuneo in cui il personale tutto - medici, infermiere/i, oss, addette/i alle pulizie, tecnici e non ultimo il servizio di biblioteca frutto di un progetto curato da ragazzi autistici, ha saputo, con rara maestria, abbinare competenza a gentilezza, rendendo così il mio ricovero un'esperienza di guarigione non solo del corpo, ma anche dell'anima.

Con immensa gratitudine