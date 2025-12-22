 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 22 dicembre 2025, 20:26

Ospedale Santa Croce di Cuneo, "tempestiva scrupolosità al pronto soccorso e rara maestria alla pneumologia"

La lettera di ringraziamento di una lettrice

Ospedale Santa Croce di Cuneo, &quot;tempestiva scrupolosità al pronto soccorso e rara maestria alla pneumologia&quot;

Riceviamo e pubblichiamo

"Desidero ringraziare il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo che mi ha assistita con tempestiva scrupolosità e il reparto di pneumologia del Carle di Cuneo in cui il personale tutto - medici, infermiere/i, oss, addette/i alle pulizie, tecnici e non ultimo il servizio di biblioteca frutto di un progetto curato da ragazzi autistici, ha saputo, con rara maestria,  abbinare competenza a gentilezza, rendendo così il mio ricovero un'esperienza di guarigione non solo del corpo, ma anche dell'anima.

Con immensa gratitudine

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium