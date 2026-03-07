Test per la ricerca del Papilloma Virus: un appello all’Asl per migliorare l’organizzazione dello screening gratuito

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Spettabile redazione,

vorrei portare alla vostra attenzione una situazione spiacevole che riguarda il servizio di Tst (test di screening per la ricerca del Papilloma Virus) offerto gratuitamente dall'Asl di Cuneo alle donne in fascia di rischio. Il Tst è un esame fondamentale per la prevenzione del cancro al collo dell'utero, in quanto consente di individuare precocemente eventuali lesioni precancerose e di intervenire tempestivamente per prevenire lo sviluppo della malattia.

Il servizio è importante e apprezzato, ma la modalità di gestione degli appuntamenti a mio giudizio lascia molto a desiderare.

Il servizio viene offerto tramite una lettera inviata alle pazienti attraverso il proprio medico di base; la missiva contiene un appuntamento con giorno e orario prestabiliti, senza la possibilità di scegliere. Questo può creare problemi a causa del ciclo mestruale (non si può eseguire l’esame in concomitanza dello stesso e nei tre giorni successivi) o di impegni lavorativi. Inoltre, capita che le persone non disdicano o disdicano all'ultimo momento, occupando posti che potrebbero essere utilizzati da altre donne che ne hanno bisogno.

Chi invece cerca di modificare l'appuntamento si trova a dover aspettare molto tempo per trovare un nuovo posto disponibile.

Per questo motivo, vorrei lanciare un appello all'Asl Cn1 affinché cambi la modalità di gestione degli appuntamenti. Invece di fissare un giorno e un orario prestabiliti, sarebbe più efficiente e rispettoso offrire la possibilità di prenotare un appuntamento in un "range" di date e orari disponibili. In questo modo, le donne potrebbero scegliere l'orario più adatto a loro e i posti non sarebbero occupati da persone che non si presentano.

Inoltre, vorrei chiedere all'Asl di disincentivare chi non si presenta all'appuntamento senza preavviso, magari col pagamento di un ticket quale sanzione, per scoraggiare questo comportamento e garantire che i posti disponibili siano utilizzati al meglio.

Spero che il vostro giornale possa sensibilizzare l’azienda sanitaria su questo problema e contribuire a migliorare il servizio offerto alle donne della nostra comunità, permettendo a tutte di accedere a questo importante strumento di prevenzione.

Grazie per l'attenzione.

Una lettrice