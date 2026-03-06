 / Al Direttore

Al Direttore | 06 marzo 2026, 18:50

"Costretti a vivere con le tende abbassate per colpa dei piccioni": l'appello di un lettore esasperato

Un residente cuneese denuncia il degrado nel proprio condominio causato dai volatili nutriti da alcuni vicini. "Palazzo appena ristrutturato, ora ridotto in queste condizioni. Esistono norme che vietino di alimentarli?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno Direttore,

Con questa mia vorrei sapere da eventuali autorità competenti se esiste una normativa comunale, regionale o statale per cui venga vietato alimentare i piccioni! Ovviamente una normativa di legge, che sanzioni chi contribuisce al proliferare dei suddetti volatili, per preservare la salute dei cittadini e il decoro delle abitazioni.

Non sto a condannare chi per svariati motivi non ha cura della sua proprietà, ma mi sembra alquanto indecoroso e malsano dover convivere in un condominio in questo stato!!! Considerando che è appena stato ristrutturato e tinteggiato a nuovo a spese ovviamente dei condomini.

Abbiamo più volte detto alle persone interessate, anche tramite amministratore, di non alimentare le bestiole... ma senza risultati! Così noi, non troppo animalisti, in questo specifico caso, dobbiamo convivere con lo schifo che vedete nella foto allegata!

Farei presente che d'estate c'è un odore pessimo e per chi come me soffre di malattie respiratorie acuisce i sintomi!

In considerazione che io e altre famiglie del mio condominio ci teniamo alla pulizia e al decoro del palazzo ci vediamo costretti a vivere perennemente con le tende/veneziane abbassate e puntellare i davanzali delle finestre per evitare sto scempio!!!

Se qualcuno che legge mi sa indicare dove rivolgermi per trovare una soluzione ne sarei grato!

Cordiali Saluti.
Lettera firmata"
 

