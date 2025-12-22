Alba, auto fermata all’ingresso della città: senza assicurazione, revisione e con fermo fiscale

Nei controlli intensificati nelle ultime settimane dalla Polizia Municipale di Alba, uno degli interventi più rilevanti ha riguardato un’auto fermata all’ingresso della città, nella zona di corso Torino, in prossimità del ponte del Tanaro.

Il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa, senza revisione e sottoposto a fermo amministrativo di natura fiscale. Un vero e proprio “filotto” di irregolarità che ha portato al sequestro dell’auto e all’elevazione di sanzioni per un importo complessivo intorno ai 3.000 euro.

L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controlli avviato da circa dieci giorni, con particolare attenzione al centro storico e alle soste irregolari: in questo periodo sono state sanzionate diverse decine di veicoli, nell’ottica di migliorare il rispetto delle regole e la sicurezza urbana.

Tra gli interventi recenti figura anche un incidente stradale con soli danni materiali, avvenuto nove giorni fa. In quel caso il conducente si era allontanato dal luogo del sinistro, ma è stato rintracciato poco dopo grazie al sistema integrato di videosorveglianza, che ha consentito alla centrale operativa di seguire il percorso del mezzo e di indirizzare le pattuglie sul posto. Le violazioni contestate – omessa precedenza e fuga dopo incidente – hanno comportato una sanzione complessiva di circa 500 euro e la decurtazione di nove punti dalla patente.

Dal comando sottolineano come l’uso coordinato delle pattuglie sul territorio e delle tecnologie di controllo consenta di intervenire in modo puntuale anche in situazioni non immediate, rafforzando l’efficacia dell’azione di prevenzione.