Musica e magia per il Capodanno: le piazze del Piemonte si accendono di festa dal 31 dicembre al 1° gennaio

Per salutare l’anno nuovo ecco alcune proposte di feste in piazza.

Cuneo, Alba e molte località montane cuneesi si preparano a salutare il 2026 con eventi all’aperto e brindisi indimenticabili.

Alcuni suggerimenti per torinese e astigiano.

In ultimo, ecco i primi concerti del 2026!

Buon anno a tutti!

***

CAPODANNO A CUNEO

CONCERTO DI CAPODANNO

Mercoledì 31 dicembre, dalle 22 alle 01.00, concerto al Teatro Toselli con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte. La serata sarà presentata da Alfonso De Filippis. Al termine dell'esibizione, il pubblico potrà scambiarsi gli auguri con un brindisi nel foyer, un momento conviviale perfetto per attendere la mezzanotte. Info: https://event1.it/e/cuneo-capodanno-cuneo-2025-2025-tutti-gli-eventi-in-citta

CAPODANNO A CUNEO

CAPODANNO IN PIAZZA FORO BOARIO

Mercoledì 31 dicembre, in piazza Foro Boario, dalle 22.30 alle 02.00, festa di Capodanno in Piazza Foro Boario. La maratona musicale ripercorrerà le grandi hit del passato e del presente. Sul palco si alterneranno i Borderlinerockhits and friends e il format Love Hit 2000, accompagnati dall'energia di Reghe’n’rolla e July B. Countdown collettivo seguito dal brindisi di mezzanotte. La festa proseguirà poi con un Party music DJ set per iniziare il 2026 a ritmo di danza.

CAPODANNO A CUNEO

SPETTACOLO IN PIAZZA GALIMBERTI

Mercoledì 31 dicembre, dalle 23.45 alle 00.30, in piazza Galimberti, spettacolo piromusicale, con uno show che unisce la potenza della musica alla meraviglia dei fuochi d'artificio. Luci e colori danzeranno in perfetta sincronia con la colonna sonora, creando un'atmosfera onirica per celebrare il passaggio al nuovo anno.

CAPODANNO A CUNEO

CAPODANNO IN PIAZZA EUROPA

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 23, piazza Europa ospiterà la quattordicesima edizione del Capodanno in piazza. L’evento è promosso dall’associazione All4U, con il patrocinio e il contributo del Comune di Cuneo, che sostiene la manifestazione sin dalla sua nascita. Dj Nadir animerà la serata dalla sua consolle con una selezione musicale studiata per far divertire il pubblico. Tra le novità di questa edizione ci saranno giochi di luce, un “led wall” e effetti cromatici, per offrire un intrattenimento anche visivo. Il Palaghiaccio resterà aperto per chi vorrà pattinare accompagnato dalla musica. Al momento del brindisi di mezzanotte, dopo il conto alla rovescia, i partecipanti potranno gustare spumante e panettone per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Ingresso libero.

***

CAPODANNO AD ALBA

DAL POMERIGGIO AL BRINDISI DI MEZZANOTTE

Torna anche quest’anno il tradizionale Capodanno in piazza del Comune di Alba per dare il benvenuto al 2026.

Mercoledì 31 dicembre i festeggiamenti inizieranno già a partire dal pomeriggio: alle ore 16 in piazza Risorgimento, spazio al Capodanno dei bimbi, con laboratori didattici con animatori, Nutella Party, scultore di palloncini, truccabimbi e fiabe coreografate.

Dalle ore 18 si terrà il sound check del concerto serale, l’avvio delle proiezioni sul maxi schermo con le immagini degli eventi più importanti dell’anno e lo spettacolo di luci e musica con effetti luminosi a 360° sulle facciate dei palazzi.

Dalle 21.30 alle 23.30, nel Cortile della Maddalena, sarà invece possibile partecipare alle salite in mongolfiera.

In piazza Risorgimento, dalle ore 22.15 spettacolo di danza tratto da I Canti di Natale di Charles Dickens del gruppo danza Open e, dalle ore 23, concerto musicale live della band Sanremo Play. Alle 23.50 il saluto del sindaco Alberto Gatto e il brindisi collettivo, a cura del Consorzio Asti Spumante, accompagnato da coriandoli e stelle filanti.

Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/news/alba-la-citta-da-il-benvenuto-al-nuovo-anno-con-il-tradizionale-capodanno-in-piazza

***

CAPODANNO AD ARTESINA

Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle ore 17 fiaccolata dei bambini, a seguire tradizionale discesa con fiaccole dei maestri di sci, live set dalle 23 con tribute band di Vasco Rossi e conto alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno. Ingresso libero. Info: https://infopointmondole.it/

***

CAPODANNO A CRISSOLO

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 23, capodanno in piazza e alla Sala delle Guide, con musica dal vivo, brindisi e festa fino a notte fonda. Appuntamento in piazza, aperto a tutti e accompagnato da musica e atmosfera di festa. Dopo il brindisi di mezzanotte, l’evento proseguirà dall’una con l’Official Party alla Sala delle Guide, dove i deejay Momo e Outkey faranno ballare il pubblico fino alle prime ore del mattino. Info: 0175/940131.

***

CAPODANNO A ENTRACQUE

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18 aperitivo con musica in piazza e dalle 23 DJ Set con Dakyl fino a tarda notte. Info: https://www.turismoentracque.it/

***

CAPODANNO A LIMONE PIEMONTE

Mercoledì 31 dicembre, dalle 21 fino a notte fonda, Capodanno in Piazza a Limone Piemonte. Serata di festa, musica ed emozioni da condividere insieme, presentata da Federica Morello (Valhalla, prima donna di Ciao Darwin), Vocalist Igor Voice, Special Guest Dj: Federico Chimirri. Info: https://event1.it/e/limone-piemonte-capodanno-2025-2026-in-piazza-a-limone

***

CAPODANNO A PINEROLO

Mercoledì 31 dicembre, in piazza Vittorio Veneto, dalle 23.30 alle 02.00 spettacolo piromusicale, distribuzione panettone, spumante e bevande.

***

CAPODANNO A PRATONEVOSO

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18 fiaccolata con le scuole di sci con fuochi d’artificio al termine. Dalle ore 20 sci notturno sotto le stelle e a mezzanotte spettacolo pirotecnico. Info:

https://pratonevoso.com/

***

CAPODANNO A SAMPEYRE

Mercoledì 31 dicembre, dalle ore 22, Capodanno in Piazza, con Dj Set e Music Storm party band. Info: https://www.comune.sampeyre.cn.it/

***

CAPODANNO A SAN GIACOMO DI ROBURENT

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18 partenza dal monte Alpet con gli sci. Alle 18.15 partenza della fiaccolata a piedi dal pilone di via Sapel per arrivare al Giardina per bruciare l’anno vecchio. Vin brulè offerto dalla Scuola Sci Action. Info: 0174/227560.

***

CAPODANNO A TORINO

TORINO TIME

Mercoledì 31 dicembre, Il Capodanno a Torino si chiama 'Torino Time', e avrà luogo all’Inalpi Arena. Promosso dal Comune, l’evento prevede un programma musicale con generi diversi, dal rock all’elettronica, un racconto collettivo coinvolgente per un pubblico di vario genere. Dopo la mezzanotte, la festa proseguirà con Deejay Time Live, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.Info: https://www.comune.torino.it/vivere-comune/eventi/capodanno-torino-time-concerto-allinalpi-arena

CAPODANNO A TORINO

CAPODANNO AL MERCATO CENTRALE

Mercoledì 31 dicembre, presso piazza delle botteghe a partire dalle ore 19.30 si svolgerà Capodanno al Mercato Centrale. Info. https://www.mercatocentrale.it/news/capodanno-2026-mercato-centrale-torino/

CAPODANNO A TORINO

TORINO SEI REGIO!

Giovedì 1 gennaio, alle ore 18 presso il Teatro Regio si terrà il concerto Torino sei Regio! L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. https://www.teatroregio.torino.it/concerti-extra-2025-2026/torino-sei-regio

***

CAPODANNO AD ASTI

CONCERTO DI CAPODANNO

Giovedì 1 gennaio, alle ore 17, presso il Teatro Alfieri di Asti si terrà il Concerto di Capodanno eseguito dall' Orchestra Sinfonica di Asti, diretta da Silvano Pasini. Nell’intervallo del concerto verrà offerto un brindisi al pubblico.

Info: www.bigliettoveloce.it

***

ALBA

CONCERTO

Giovedì 1 gennaio alle ore 17, nella chiesa di San Domenico, Concerto di Capodanno con Alba Music Festival. Un programma emozionante con i brani più accattivanti e raffinati del repertorio dei grandi classici e dell’inizio dell'anno in musica. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/

***

BOSSOLASCO

CONCERTO DI CAPODANNO

Giovedì 1 gennaio, alle ore 18 presso la chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista, concerto con il duo Mazzoni-Riganelli (sassofono e fisarmonica) e la direzione artistica di Walter Porro.

Info: 348 681 73 51 info@visitbossolasco.it

***

CUNEO

CONCERTO SCHIACCIANOCI

Giovedì 1 gennaio, alle ore 17 e alle 20.30, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo in due atti “Schiaccianoci" eseguito dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania, uno dei migliori balletti internazionali. Info: https://www.vivaticket.com/it

***

SAVIGLIANO

XIV CONCERTO DI CAPODANNO