 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 31 dicembre 2025, 15:11

Auto in fiamme sulla A33: inaugurata ieri, chiusa per le operazioni di soccorso l'Asti-Cuneo

Veicolo diesel prende fuoco nel secondo giorno di apertura, nessun ferito. Vigili del Fuoco di Alba domano l'incendio per ripristinare viabilità

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Sulla A33 Asti-Cuneo, nel secondo giorno di apertura ufficiale, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'autovettura alimentata a diesel. L'episodio si è registrato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, in zona Roddi.

Il fuoco non è stato causato da un incidente, ma le sue origini rimangono ancora da chiarire. 

La situazione è stata complicata dalle condizioni della viabilità: poiché l'autostrada è stata aperta per il momento con una sola corsia per ogni senso di marcia, l'intervento dei soccorritori si è rivelato difficoltoso, costringendo alla chiusura temporanea del tratto interessato.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Alba è intervenuta prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata. Non vi sono stati altri veicoli coinvolti né persone ferite.

DA

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium