Auto in fiamme sulla A33: inaugurata ieri, chiusa per le operazioni di soccorso l'Asti-Cuneo

Sulla A33 Asti-Cuneo, nel secondo giorno di apertura ufficiale, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'autovettura alimentata a diesel. L'episodio si è registrato intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 31 dicembre, in zona Roddi.

Il fuoco non è stato causato da un incidente, ma le sue origini rimangono ancora da chiarire.

La situazione è stata complicata dalle condizioni della viabilità: poiché l'autostrada è stata aperta per il momento con una sola corsia per ogni senso di marcia, l'intervento dei soccorritori si è rivelato difficoltoso, costringendo alla chiusura temporanea del tratto interessato.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Alba è intervenuta prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona interessata. Non vi sono stati altri veicoli coinvolti né persone ferite.