Monchiero consegna la Costituzione ai neo diciottenni

Nella mattinata di sabato 20 dicembre nella sala consiliare del Comune di Monchiero è stata consegnata la Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni.

Per la cerimonia, raccolta e molto sentita si è riunita l'Amministrazione Comunale accompagnata dal vicepresidente della Provincia di Cuneo, Massimo Antoniotti.

Hanno portato la loro esperienza testimoniando l'importanza di impegnarsi attivamente nel mondo del volontariato alcune associazioni del territorio tra queste il gruppo comunale di Protezione Civile di Monchiero con in coordinatore Roberto Sola, il gruppo Volontari del Soccorso di Dogliani con la presidente Luisella Valletti, il gruppo volontari dell'AIDO di Dogliani con Pierteresio Cagnazzo e Claudio Raviola il quale ha presentato anche l'attività del gruppo volontari Pompieri in Langa.

La parte istituzionale ha ricordato ai ragazzi l'importanza dei diritti acquisiti incoraggiandoli e offrendo loro supporto ad impegnarsi attivamente per la comunità con le loro proposte ed iniziative. Il sindaco Costa in modo particolare ha ricordato che il Comune è casa loro e l'aiuto dei giovani serve per far crescere la comunità.

Tutti gli intervenuti hanno rivolto parole di incoraggiamento e sostegno ai neo diciottenni portando con emozione la loro esperienza nel mondo del volontariato e augurando il meglio per il futuro. Grazie ai Volontari del Soccorso di Dogliani è stata offerta ai ragazzi la possibilità di partecipare al corso di abilitazione all'uso del DAE.

La cerimonia si è conclusa con un rinfresco conviviale e scambio di auguri.