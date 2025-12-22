Pannoloni che non arrivano a chi ne ha diritto, la Regione e l'Asl di Asti: "Stiamo cercando una soluzione"

La Regione Piemonte ha inviato un comunicato in risposta alla questione sollevata questa mattina da Targatocn e sulla quale è stato chiesto un riscontro.

Con l’Asl di Asti, azienda capofila deputata all'esecuzione del contratto di logistica integrata per tutti i cittadini piemontesi, è al lavoro per risolvere le criticità emerse - e segnalate dalla nostra testata - nella distribuzione dei pannoloni, che ha visto a periodi altalenanti ritardi nella loro consegna.

Queste le poche righe arrivate, decisamente interlocutorie.

"L’Asl astigiana è in contatto quotidiano con la società incaricata del servizio che, a differenza di alcune notizie a mezzo stampa, non ha inviato comunicazione di fallimento. L’Azienda sanitaria sta affrontando la problematica con tutti gli strumenti a disposizione per individuare nel più breve tempo possibile, sempre in pieno coordinamento con la Direzione Sanità della Regione, soluzioni definitive al problema".



