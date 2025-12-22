Neive celebra i suoi talenti: “Chi valorizza il nome del paese merita riconoscenza”

Sabato pomeriggio, all’Auditorium San Giuseppe, Neive ha vissuto il secondo tempo di “Sei Forte Neive!”, trasformando una cerimonia istituzionale in un racconto collettivo fatto di volti, percorsi e responsabilità condivise. Dopo l’annuncio delle scorse settimane, l’iniziativa è entrata nel vivo con la consegna della Costituzione ai neo diciottenni e con una serie di riconoscimenti pensati per restituire valore a chi, in modi diversi, ha portato il nome del paese oltre i suoi confini.

Nel suo intervento, il sindaco Paolo Piccinelli ha richiamato il senso più profondo del gesto rivolto ai giovani. “La Costituzione non è solo un simbolo: segna l’ingresso nella piena cittadinanza e richiama ciascuno alla responsabilità che accompagna diritti e doveri”, ha sottolineato, invitando a una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica.

Accanto ai ragazzi, protagoniste sono state le esperienze che raccontano una Neive capace di esprimersi in linguaggi diversi. Dalla scuola, con il progetto “Neive sostenibilità in tasca” sviluppato dagli studenti dell’I.I.S. “Luigi Einaudi” di Alba insieme alla docente Elena Meinero, allo sport, con i successi di Sergio Patetta nel rally e di Romina Stupino nell’equitazione, fino alla creatività giovane rappresentata da Vittoria Tibaldi, premiata per il suo percorso nell’arte bianca, e alla musica di Pietro Celona (Celo), produttore che ha saputo affermarsi oltre i confini locali.

La serata ha riservato anche un momento a sorpresa, con il riconoscimento al Luogotenente Pierpaolo Murgia, da poco in pensione dopo oltre vent’anni alla guida della Stazione dei Carabinieri di Neive: un ringraziamento che ha voluto unire istituzioni e comunità, memoria e servizio quotidiano.

Attorno all’iniziativa, la presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali ha rafforzato il messaggio di fondo: “Sei Forte Neive!” non è solo una celebrazione, ma un modo per ribadire che un paese cresce quando sa riconoscere i propri giovani, valorizzare i talenti e dire grazie a chi, con impegno e passione, ne costruisce ogni giorno l’identità.

Alla serata hanno preso parte numerose autorità, tra cui l’assessore regionale Paolo Bongioanni, il senatore Marco Perosino, il consigliere regionale Daniele Sobrero, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, il presidente del GAL Langhe Roero Leader Massimo Gula, il sindaco di Castagnito Giulio Cortese e la consigliera comunale albese Stefania Manassero.