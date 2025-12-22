 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 22 dicembre 2025, 13:47

Presepe in Municipio ad Alba, dagli uffici del sindaco: “Allestimento già previsto nei giorni precedenti al Natale”

Dopo la segnalazione del consigliere Domenico Boeri, dal Comune chiariscono: "Nessuna scelta simbolica o politica, il presepe rientrava nella programmazione delle decorazioni natalizie"

Il presepe allestito in Municipio ad Alba

Il presepe allestito in Municipio ad Alba

Nei giorni che precedono il Natale, nei corridoi del Municipio di Alba, all’esterno dell’ufficio del sindaco Alberto Gatto, è stato allestito il tradizionale presepe natalizio, secondo una consuetudine consolidata negli anni.

L’installazione è avvenuta nella mattinata di sabato. Dagli uffici del sindaco viene precisato che l’allestimento era già previsto nel calendario delle decorazioni natalizie del Comune e che non vi è stata alcuna scelta simbolica o politica legata ai giorni immediatamente precedenti alle festività, ma semplicemente il rispetto dei tempi organizzativi interni. Nei giorni scorsi, l’assenza temporanea del presepe era stata segnalata dal consigliere comunale Domenico Boeri in una nota.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium