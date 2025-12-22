Presepe in Municipio ad Alba, dagli uffici del sindaco: “Allestimento già previsto nei giorni precedenti al Natale”

Nei giorni che precedono il Natale, nei corridoi del Municipio di Alba, all’esterno dell’ufficio del sindaco Alberto Gatto, è stato allestito il tradizionale presepe natalizio, secondo una consuetudine consolidata negli anni.

L’installazione è avvenuta nella mattinata di sabato. Dagli uffici del sindaco viene precisato che l’allestimento era già previsto nel calendario delle decorazioni natalizie del Comune e che non vi è stata alcuna scelta simbolica o politica legata ai giorni immediatamente precedenti alle festività, ma semplicemente il rispetto dei tempi organizzativi interni. Nei giorni scorsi, l’assenza temporanea del presepe era stata segnalata dal consigliere comunale Domenico Boeri in una nota.