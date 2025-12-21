 / Politica

Politica | 21 dicembre 2025, 15:45

Alba, il consigliere Boeri: “In Comune è sparito il presepe: occasione mancata per ricordare il vero senso del Natale”

"Il prossimo anno regaleremo le statuine al Sindaco, con l’auspicio che possano trovare una collocazione adeguata e, soprattutto, un riconoscimento di dignità nei valori che ci appartengono"

Il consigliere Boeri

"Avvicinandoci al Natale, abbiamo notato che nei corridoi del Municipio, all’esterno dell’ufficio del sindaco Gatto, non è più presente il tradizionale piccolo presepe che veniva allestito ogni anno".

Così il consigliere Domenico Boeri interviene, a pochi giorni dal Natale, in merito al mancanza del tradizionale allestimento in municipio. 

"È un segno dei tempi che cambiano - prosegue -, in cui il multiculturalismo rischia di prendere il posto dei simboli della nostra tradizione religiosa e culturale. L’assenza del presepe in Municipio non rappresenta una celebrazione della laicità: somiglia piuttosto alla cancellazione di un simbolo collettivo importante.

Il Natale non può essere ridotto a un appuntamento consumistico. Deve restare anche un momento di riflessione culturale e personale.

Questa assenza, così evidente, può essere frutto di una semplice dimenticanza, magari legata alla frenesia della comunicazione istituzionale che porta a inseguire la visibilità e a trascurare ciò che conta davvero. Oppure può essere il risultato di una scelta. In entrambi i casi, è un’occasione mancata che segnala, in modo sottile ma chiaro, una carenza di sensibilità istituzionale".

"Il prossimo anno - conclude Boeri - regaleremo le statuine al Sindaco, con l’auspicio che possano trovare una collocazione adeguata e, soprattutto, un riconoscimento di dignità nei valori che ci appartengono.

Il presepe è un simbolo di tutti: lo sia anche in Comune, senza che un laicismo ideologico prenda il sopravvento".

comunicato stampa

