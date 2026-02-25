AgenForm: bilancio in crescita e conferma di Abrate alla presidenza

Bilancio in aumento e continuità alla guida del Consorzio. Si è svolta martedì 24 febbraio l’Assemblea di AgenForm – Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo – Consorzio, che ha approvato il bilancio 2025 e rinnovato le cariche per il prossimo triennio.

Il valore della produzione si attesta a 1.173.377 euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. L’utile di esercizio, pari a 3.156 euro, è stato accantonato a riserva. Il Consorzio, che opera senza fini di lucro, reinveste le proprie risorse nello sviluppo delle attività formative.

Confermati nel Comitato Direttivo Tommaso Mario Abrate, Gianmarco Giorda, Pietro Gullino, Emanuela Bussi e Giuseppe Zeppa; eletta Daniela Minetti, che subentra a Domenico Massimino, non ricandidatosi. Il nuovo Comitato ha quindi rieletto Presidente Tommaso Mario Abrate.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Massimino per il lavoro svolto in sei anni come Vicepresidente e per il contributo alla crescita del Consorzio.

"I risultati approvati confermano la solidità di AgenForm e il valore del lavoro condiviso con aziende, Comuni e personale – ha dichiarato il Presidente Abrate –. Il 2026 sarà un anno strategico, a partire dall’inaugurazione del nuovo caseificio didattico della sede di Moretta realizzato grazie al progetto TransFormation nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA".

L’Assemblea ha inoltre espresso riconoscenza al Sindaco di Moretta Giovanni Gatti, alla Vicesindaco di Savigliano Federica Brizio, per il loro solido sostegno sui rispettivi territori, oltre al Direttore Giancarlo Arneodo, al Comitato Direttivo, al personale e ai collaboratori per il contributo costante alle attività del Consorzio.