Con Cth il fatturato globale di Ferrero sale sopra i 22 miliardi: terzi al mondo nel cioccolato, secondi nei biscotti

Ventotto stabilimenti in quattro continenti, una forza lavoro media pari a 14mila collaboratori e un fatturato consolidato da 3,25 miliardi di euro, in crescita del 9,9%.

Sono i numeri che al 31 agosto scorso descrivevano l’attività del gruppo CTH Invest, società affiliata al Gruppo Ferrero, che attraverso la sua holding Cth Invest Sa, ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio 2024/2025, chiuso al 31 agosto 2025.

Di quella che è stata battezzata come la "Ferrero parallela", fanno parte una serie delle società acquisite negli ultimi anni per iniziativa di Giovanni Ferrero.

Tra queste Ferrara Candy Company Inc., Fine Biscuits Company (FBC) S.A. e Fox’s Burton’s Company (FBC) UK Ltd.

Il "gross margin" (margine lordo) ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, riflettendo quello che in una nota diffusa da Ferrero viene definita "la solida base operativa del Gruppo, e l’efficacia delle sue strategie di sviluppo e gestione del portafoglio".

Il risultato operativo è stato pari a 102 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

"La crescita – si spiega ancora – è stata alimentata da una solida performance organica, sostenuta dall’innovazione di portafoglio e da acquisizioni strategiche. Questi risultati confermano il successo della visione imprenditoriale e della strategia del Gruppo guidata dal suo azionista ultimo, Giovanni Ferrero".

SVILUPPI CHIAVE NEL 2024/2025

Diversi gli obiettivi e le attività realizzate nell’esercizio, come sottolineate dal gruppo.

Ferrara ha registrato una significativa spinta innovativa, ampliando l’offerta con i nuovi formati di NERDS® Gummy Clusters, gli assortimenti di SweeTARTS®, Lemonhead® e Spree® e nuovi lanci stagionali come BRACH’S® Candy Corn Suite. L’azienda ha inoltre esteso la gamma di prodotti a texture distintiva, tra cui Lemonhead® Ropes.

Fox’s Burton’s Company ha continuato a consolidare il proprio percorso di innovazione, lanciando Maryland® S’wich, l’unico biscotto sandwich con gocce di cioccolato presente nel Regno Unito, e valorizzando la masterbrand Fox’s® Chocolately per intercettare il trend del cioccolato “Dubai style” con i nuovi Indulgent Creams. L’azienda ha inoltre introdotto Rocky® Stack’d, la prima barretta sandwich nella storia del brand.

Délichoc® di Fine Biscuits Company ha rappresentato un passaggio chiave nel percorso di rinnovamento del brand, concentrando il piano di innovazione su iniziative pensate per rafforzarne l’attrattività, in particolare su un target giovanile.

Per ampliare la propria visibilità e il coinvolgimento del pubblico, Ferrara ha rafforzato le attività di engagement attraverso partnership strategiche, tra cui la nuova collaborazione con U.S. Soccer e un nuovo spot al Big Game.

Fine Biscuits Company ha continuato a investire nel potenziamento delle proprie infrastrutture industriali, ampliando e modernizzando le capacità produttive a supporto di una crescita sostenibile.

Conclusa l’acquisizione di Nonni’s Bakery negli Stati Uniti, finalizzata il 1° ottobre 2024.

Annunciata l’acquisizione di CPK Group, il cui portafoglio comprende marchi iconici come Carambar, Lutti, Krema, Poulin, Vichy e Terry’s. L’operazione riunisce marchi storici, caratterizzati da un forte legame con i consumatori e da una lunga tradizione di qualità.

"PRESENZA AMPLIATA NEI MERCATI CHIAVE"

“Nel corso dell’esercizio abbiamo registrato una crescita solida, rafforzato la nostra leadership nelle categorie sugar e premium biscuits ed ampliato la nostra presenza e offerta nei mercati chiave – ha dichiarato Guido Giannotta, amministratore di CTH Invest S.A. –. Nel luglio 2025 abbiamo annunciato l’acquisizione di CPK Group in Francia, perfezionata nell’ottobre 2025 e che sarà riflessa nell’esercizio 2025/2026. Le performance del Gruppo CTH Invest evidenziano la solidità del Gruppo in un contesto competitivo in forte evoluzione, dimostrando una resilienza finanziaria sostenuta da una forte capacità di generare liquidità e offrendo margini per continuare a investire in una crescita duratura. Oltre alla crescita dei ricavi, abbiamo ampliato la capacità produttiva e la forza lavoro globale, rafforzando l’ambizione strategica e la visione di lungo periodo del Gruppo”.

TERZI NEL CIOCCOLATO, SECONDI NEI BISCOTTI

Holding belga affiliata al gruppo Ferrero, CTH Invest S.A. possiede Ferrara e Nonni’s negli Stati Uniti, Fox’s e Burton’s Biscuits nel Regno Unito, Fine Biscuits Company in Europa e Michel et Augustin in Francia. Il Gruppo Ferrero e le sue affiliate sono il terzo operatore mondiale nel mercato della cioccolato confezionato e detengono la seconda posizione a livello globale nella categoria dei biscotti dolci.

FATTURATO A 22,55 MILIARDI

Nei giorni scorsi il Gruppo Ferrero, attraverso la sua holding Ferrero International S.A., aveva comunicato i numeri del bilancio consolidato per l'esercizio 2024/2025, conclusosi anch’esso il 31 agosto 2025. Il Gruppo aveva chiuso l’esercizio con un fatturato consolidato di 19,3 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto all'anno precedente.

Sommando i fatturati del gruppo e della sua affiliata si arriva a un totale di 22,55 miliardi di euro.

Ferrero comunicava inoltre di avere mantenuto la propria presenza globale, con 36 stabilimenti produttivi, e concluso l'anno finanziario con un organico globale di 48.697 dipendenti al 31 agosto 2025.