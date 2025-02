Per i pazienti del Pronto Soccorso di Cuneo un kitcare con spazzolino e dentifricio, asciugamano e saponetta [VIDEO]

Un gesto piccolo ma importantissimo. Annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei progetti per il 2025, si è concretizzato con la consegna materiale quello del Kit Care della Fondazione Ospedale Cuneo.

Un "necessaire" composto da spazzolino e dentifricio, da una salvietta umida, un igienizzante, un asciugamano e una saponetta. Il contenuto è stato condiviso con il personale, che meglio di chiunque altro sa quali possono essere le esigenze primarie di chi arriva in Pronto Soccorso. Dispositivi di prima necessità, indispensabili quando si arriva in ospedale per un malore improvviso, magari capitato fuori casa o per un incidente o per chissà quali altre ragioni. Sarà consegnato a chi verrà ricoverato o resterà in osservazione per 24-36 ore.

Un'attenzione che può fare la differenza in un momento delicato, in cui ci si sente fragili. I primi 500 kit care sono stati consegnati al dott. Giuseppe Lauria, Direttore della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso dell’A.O. Santa Croce di Cuneo, al dott. Sebastiano Milone, Coordinatore di Medicina d’Urgenza e al dottor Mauro Giraudo, coordinatore degli infermieri di Pronto Soccorso.

Un piccolo ma prezioso gesto di attenzione e cura verso i pazienti.