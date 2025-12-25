SUPERLEGA / Strenna sotto l’albero per Cuneo: ecco Strelhau, altro talento francese alla corte di Battocchio

C’è una strenna sotto l’albero di Natale per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Ha nome e cognome ben definiti: Alexandre Strelhau. Francese come Nathan Feral, nato il 30 giugno 2004 a Nizza, ruolo schiacciatore, è il nuovo rinforzo messo a disposizione di coach Matteo Battocchio per dare peso e qualità al reparto di posto quattro.

Strelhau arriva alla corte biancoblù per rimpiazzare il vuoto lasciato dall’ungherese Roland Georgye, che a ridosso dell’inizio della stagione ha scelto di cambiare casacca volando in Qatar. Un innesto giovane, ma tutt’altro che acerbo, come raccontano carriera e numeri.

Alto 199 centimetri, peso 91 chili, destrorso, Alexandre abbina struttura fisica e atletismo: schiacciata a 370 cm e muro a 340 cm, è considerato uno dei giocatori più interessanti del volley francese.

Figlio d’arte, porta un cognome conosciuto nel mondo della pallavolo italiana. Il padre Christian Strelhau (classe 1971), ex centrale, ha lasciato il segno anche nel nostro campionato con esperienze a Loreto, Milano e Sisley Treviso.

Cresciuto nei vivai transalpini, Alexandre ha completato il percorso giovanile all’Harnes Volley-Ball e al Pôle Espoir Wattignies U19, prima di approdare al Tourcoing Lille Métropole.

Dal 2023 veste la maglia del Tours Volley-Ball, club di vertice della Ligue A, con cui ha maturato esperienza anche in campo europeo. Nelle competizioni continentali ha già mostrato personalità e numeri: punti pesanti, buone percentuali in attacco, muri e ace fanno di Strelhau un giocatore "moderno", completo, da schiacciatore di posto quattro.

Non mancano nemmeno le presenze con la nazionale francese, dalle selezioni giovanili fino ai contesti di alto livello. Inserito nella VNL 2025 con la Francia, ha giocato in U22 European Championship e altre competizioni giovanili CEV.​

Strelhau non sarà ovviamente a disposizione per il match di domani a Modena, ma è pronto a raggiungere i nuovi compagni a Cuneo non appena espletate tutte le formalità del caso.

Per la MA Acqua S.Bernardo è un investimento sul presente e sul futuro: un regalo natalizio che profuma di talento, prospettiva e ambizione.