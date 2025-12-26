La Bagna Caoda di Faule, con panna e latte, è il 345° Prodotto Agroalimentare Tradizionale del Piemonte

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato il 22 dicembre scorso.

Da oggi la Bagna Caoda di Faule è il 345° Pat – Prodotto Agroalimentare Tradizionale del Piemonte.

Lo ha approvato stamane la Giunta Regionale su proposta dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Si tratta di una Bagna Caoda simile a quella tradizionale - già presente nell’elenco dei Pat, e che ha come ingredienti base acciughe, aglio e olio - ma che prevede l’aggiunta di una sostanziosa quantità di panna e latte, di norma di origine piemontese e che riflette l’importanza storica della produzione lattiero-casearia della pianura cuneese dove si trova Faule. Si sa che le due varianti dell’intingolo simbolo della cucina piemontese danno origine fra gli estimatori a due vere e proprie “scuole di pensiero”: in questo modo anche la versione più “morbida” viene consacrata come 345° Pat del Piemonte. Potrà fregiarsi d’ora in poi del brand “Eccellenza Piemonte” che accompagna le nostre produzioni di qualità riconosciuta e accedere alle misure e sostegni per la promozione che il mio assessorato accorda a questi prodotti».

Secondo la normativa stabilita a livello nazionale, per diventare Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat) occorre dimostrare che il prodotto segue metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura tradizionali, consolidati nel tempo (almeno 25 anni) e specifici di un territorio. Il riconoscimento avviene presentando una domanda dettagliata alla Regione, l’ente che gestisce l'inserimento negli elenchi nazionali.

La richiesta di inserimento della Bagna Caoda di Faule è stata presentata dall’Accademia della Bagna Caoda di Faule il 26 febbraio 2025.

A seguito dell’analisi della documentazione fornita e dopo il sopralluogo effettuato il 18 settembre nel Comune di Faule, si è conclusa positivamente l’istruttoria tecnica della domanda da parte dell’Ufficio competente.

L’ingresso del nuovo Pat (che segue quello del Cappone di Racconigi avvenuto nel 2024) verrà comunicato entro fine anno al Masaf nell’ambito dell’aggiornamento annuale del registro che ogni regione tiene per i propri Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Alla sua Bagna Caoda Faule dedica ogni anno a metà ottobre una frequentatissima sagra che nel 2026 festeggerà la 30a edizione.