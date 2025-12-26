VOLLEY A1F / Boxing Day cruciale per le Gatte, a Cuneo arriva Monviso. Cecconello: “I nostri tifosi saranno fondamentali”

Non c’è tempo di tirare il fiato per la Honda Cuneo Granda Volley, che oggi torna subito in campo davanti al proprio pubblico. Per le Gatte, il Boxing Day è anche Derby Day: questo pomeriggio le biancorosse ospitano infatti le Pinelle in un match dal peso specifico enorme.

La Serie A Tigotà continua a regalare emozioni e sorprese. La 16ª giornata è stata a dir poco pazzesca: in vetta nessuno scossone per Imoco Conegliano e Scandicci, che ha superato proprio le Gatte con un netto 3-0. Cade invece Novara, al termine di un serrato derby con Chieri, ma soprattutto Milano, fermata a sorpresa da Vallefoglia per 3-1.

Se in alto non sono mancate le sorprese, anche la parte bassa della classifica resta incandescente. Firenze supera Macerata al tie break, Bergamo batte Busto Arsizio per 3-0, ma soprattutto Monviso torna alla vittoria con un successo netto su Perugia. Dopo settimane difficili, segnate da cambiamenti interni e ben sette risultati consecutivi negativi, le Pinelle hanno strappato tre punti pesantissimi nella corsa salvezza e si sono rimesse in carreggiata, lanciando un bel segnale.

Dall’altra parte, le Gatte hanno pagato un calendario non semplice, con Conegliano e Scandicci affrontate consecutivamente. Due gare senza punti, ma con prestazioni incoraggianti, che ora devono però essere trasformate in risultati concreti.

“Il calendario ha impattato indubbiamente e continuerà a farlo. Le squadre che ne risentono meno sono quelle con una lunga rosa a disposizione e che si possono permettere tanto turnover senza calare di livello" ha commentato la centrale Agnese Cecconello.

"Contro Scandicci siamo state brave a sfruttare un loro momento di debolezza nel secondo set, è bastato mettere ordine su tutti i fondamentali, limitare gli errori e siamo riuscite a esprimere un bel gioco. Purtroppo non ci siamo riuscite anche nel primo e nel terzo”.

La classifica resta cortissima e imprevedibile, con Cuneo scivolata al 12esimo posto, con 3 punti di margine su Perugia, 4 su Consolini, ma a una sola lunghezza da Firenze e Monviso e a due da Macerata.

Con 3 punti si può risalire fino al nono posto, ma una sconfitta può far perdere terreno prezioso. Un Boxing Day dunque che profuma di snodo cruciale della stagione, un treno fondamentale da non lasciarsi scappare.

“Con Monviso sarà una partita importantissima, loro arrivano da una bella vittoria di carattere. Noi dobbiamo dimenticare le ultime due gare, ma dobbiamo anche avere la consapevolezza di sapere che ce la potremo giocare ad armi pari. Giocarla in casa ci aiuterà molto, sarà un fattore importantissimo” conclude la giocatrice biancorossa.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Fischio di inizio alle 17:00. Per chi non potesse recarsi a sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.