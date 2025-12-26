VOLLEY A1F / Cuneo, il derby è tuo! Per le Gatte arrivano 3 punti preziosissimi contro Monviso

Doveva essere una partita combattuta e così è stato: un Santo Stefano di fuoco per la Honda Cuneo Granda Volley, impegnata davanti ai propri tifosi, ben 2043 venuti in questo giorno festivo a sostenere le Gatte in un match d’importanza cruciale.

In questo Boxing Day infuocato, tanti scontri importanti: Perugia ospita Macerata e Consolini Vallefoglia, ma tra tutti gli occhi erano puntati sul derby tra le biancorosse e le Pinelle. Una partita che non era solo un derby, ma uno snodo cruciale nella corsa salvezza, con in palio tre punti pesantissimi.

Cuneo si presentava al via da dodicesima a quota 14 punti, Monviso undicesima con 15 e una gara in più. Un margine minimo sulla zona retrocessione e la possibilità, con una vittoria piena, di compiere un balzo fino al nono posto.

Una partita da non sbagliare. E le Gatte sono riuscite nell'intento: nonostante l’assenza di Pritchard, costretta a dare forfait a causa dell’influenza, e con Marring ancora out, le biancorosse hanno sfoderato una prestazione di carattere e determinazione, restando sempre dentro al match e imponendo il proprio ritmo nei momenti decisivi. Una prova solida, fatta di sacrificio e lucidità, che ha permesso a Cuneo di conquistare tre punti fondamentali, trasformando il derby in un regalo di Natale arrivato con un giorno di ritardo.

Una vittoria che pesa, non solo per la classifica, ma anche per il morale: le biancorosse dimostrano di esserci, rilanciando con forza la propria corsa verso la salvezza.

Partita combattuta fin da subito, con sorpassi e controsorpassi: allungo Cuneo 4-0, parità sul 9, ancora Gatte avanti 16-13 e di nuovo parità 17-17. Finale di fuoco, con Monviso che si porta per prima in zona check-in: 19-21, subito recuperato dalle biancorosse che allungano 23-22 e 24-23, ma Monviso resta viva, e Malual e Davyskiba la chiudono 24-26.

Gran partenza Cuneo anche nel secondo set: 5-1 con 3 ace consecutivi di Diop che fa la voce grossa dai 9 metri. Monviso prova a reagire, ma ora sono le biancorosse a imporre il ritmo: 7-4 e 11-6. Le Pinelle si riavvicinano 12-9, ma Cuneo stacca in avanti: 14-9 e 18-13. Ancora un tentativo di rimonta delle Pinelle con un parziale di 4-0, 19-17, ma Cuneo stringe i denti e chiude 25-19.

Inizio di terzo parziale equilibrato, poi Cuneo torna a spingere: 6-3 e 9-5. Monviso tenta il recupero, ma le Gatte restano col muso avanti: 12-8 e 16-12. Le biancorosse ora mettono pressione al servizio e in attacco e Monviso non riesce a trovare soluzioni: 22-13 e la chiude l’errore di D’Odorico, 25-15.

Copione speculare nel quarto set: equilibrio iniziale, ma ora è Monviso a conquistare il break 4-6 e a tentare la fuga 9-13. Le Gatte però non mollano e con Diop e Pucelj arrivano a -1, 12-13. Davyskiba sblocca Monviso che torna ad allungare: 12-17, mentre le biancorosse iniziano ad accusare la stanchezza calando in efficacia. Le cuneesi arrivano fino a -3 trascinate da Rivero e Diop, 17-20 ma Monviso resta avanti: 18-22, poi Diop e il doppio ace Rivero ristabiliscono la parità. Ancora ace Rivero e si allunga, 23-22. D'Odorico pareggia, invasione muro di Monviso ed ace Cuneo con Keene: è vittoria delle Gatte!

Premiata MVP del match Jessica Rivero, non solo autrice dei 3 fondamentali ace finali, ma anche di 11 punti, tra cui anche 2 muri. Top scorer ancora Diop con 21 punti, seguita da Pucelj a quota 20. In doppia cifra anche Keene con 17. Per Monviso top scorer Davyskiba con 16 punti, Dodson e Malual 12, D'Odorico e Sylves 10.

Prossimo appuntamento per le Gatte nell’anno nuovo: la quinta giornata di ritorno si disputerà infatti sabato 3 gennaio, quando le biancorosse saranno in quel di Perugia per un altro match fondamentale. Fischio di inizio alle 20:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile al palleggio, Diop opposta, centrali Keene e Cecconello, schiacciatrici Pucelj e Rivero, libero Bardaro.

Wash4green Monviso Volley: Battistoni in regia con Malual sulla diagonale, al centro Sylves e Dodson, bande Davyskiba e D’Odorico, libero Moro.

PRIMO SET

Subito una bella partenza di Cuneo, che allunga 4-0 e time out Monviso. Le Pinelle si avvicinano a -3, ma le Gatte restano avanti, 7-3, poi altro tentativo di rimonta, 7-6 e pareggio sul 9-9. Ora sono di nuovo le cuneesi a spingere: 14-9, mettendo pressione e approfittando degli errori delle ospiti. Davyskiba sblocca le pinerolesi, che tornano a -2, 15-13, poi recupero e allungo 16-17. Pucelj pareggia e si procede così. Break Monviso, 19-21, subito chiuso dalle Gatte con Rivero e l’errore di D’Odorico, e allungo Cuneo 23-22. Davyskiba passa in diagonale stretta e Pucelj fa un miracolo da seconda linea: 24-23. Ancora Davyskiba, 24-24. Gran muro di Malual su Pucelj, 24-25 e la chiude Davyskiba in parallela.

SECONDO SET

Ancora una bella partenza delle Gatte, 5-1, con tre ace consecutivi di Diop. Monviso tenta la reazione, ma le biancorosse premono sull’acceleratore: 6-2, 8-3 e 10-5. Le Pinelle però non mollano e iniziano la rimonta: 12-9, ma le biancorosse hanno ingranato la marcia giusta, 15-10 e 16-12. Monviso però resiste: 19-16 e time out Cuneo. Diop sblocca le Gatte, 20-17 e le biancorosse chiudono 25-19. Top scorer Diop con 9 punti.

TERZO

Inizio di set equilibrato e poi allungo Cuneo, 6-3 e 9-5. Monviso tenta ancora il recupero trascinata da Davyskiba e Salvagni ferma il gioco sul 9-8. Si torna in campo e le Gatte tornano a spingere, 11-8. 12-8 e Bridi rileva Battistoni. Le Pinelle si aggiudicano qualche scambio, ma le Gatte si tengono strette il loro vantaggio: 15-11 e 19-12, con doppio ace di Pucelj e Monviso che fatica in ricezione e attacco. 20-13, 23-14 e sul 24-15 Magnani rileva Diop in seconda linea. Errore di D’Odorico e 25-15. Top scorer Diop e Pucelj con 5 punti, come anche Davyskiba.

QUARTO

Inizio speculare al terzo set, si procede in parità, poi beak Monviso 4-6. Le Gatte non si lasciano distanziare, ma le Pinelle custodiscono il vantaggio: 7-9, 9-10 e allungo 9-13. Diop sblocca le Gatte e con Pucelj si torna a -2, 11-13. Ancora Pucelj a segno e time out Monviso. Gran ritorno in campo delle Pinelle, che tornano a mettere pressione e secondo time out Salvagni 12-16. Magnani rileva Rivero, ma Monviso continua a spingere: 12-17 e 13-18. Ora è Monviso a dettare il ritmo: 15-20. Le Gatte però non molla ancora e con Diop e Rivero si torna a -3, 18-20. Un gran muro di Sylves sblocca Monviso: 18-21. Murata anche Diop, 18-22. Diop graffia il -2 e l'ace di Rivero decreta il 21-22. Doppio ace Rivero 23-22. D'Odorico per il 23 pari. Invasione del muro di Monviso ed ace Keene: 25-23.