 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 28 dicembre 2025, 10:00

Disgaggio valanghe terminato, il tunnel di Tenda è regolarmente aperto

Chiusura di un'ora stamattina per le operazioni preventive sul versante francese. Traforo transitabile dalle 9

Disgaggio valanghe terminato, il tunnel di Tenda è regolarmente aperto

Il tunnel di Tenda è regolarmente transitabile dopo la breve chiusura di stamattina per le operazioni di disgaggio preventivo e pilotato delle valanghe sul versante francese.

Il traforo internazionale è rimasto chiuso per circa un'ora, dalle 8 alle 9, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di distacco controllato.

Le operazioni si sono concluse con successo e il tunnel è stato riaperto alle ore 9, riprendendo la normale circolazione.

Si ricorda che in questo periodo il tunnel di Tenda è aperto al traffico dalle 6 alle 21.

DA

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium