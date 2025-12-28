Disgaggio valanghe terminato, il tunnel di Tenda è regolarmente aperto

Il tunnel di Tenda è regolarmente transitabile dopo la breve chiusura di stamattina per le operazioni di disgaggio preventivo e pilotato delle valanghe sul versante francese.

Il traforo internazionale è rimasto chiuso per circa un'ora, dalle 8 alle 9, per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi di distacco controllato.

Le operazioni si sono concluse con successo e il tunnel è stato riaperto alle ore 9, riprendendo la normale circolazione.

Si ricorda che in questo periodo il tunnel di Tenda è aperto al traffico dalle 6 alle 21.