Ristori per le aziende danneggiate dalla chiusura del Tenda: "Perché non anche a Cuneo?"

Ha suscitato discussione la presa di posizione della Regione Piemonte relativa ai ristori per le categorie produttive del territorio cuneese danneggiate dalla chiusura ormai annuale del Colle di Tenda e dai ritardi nella costruzione del nuovo tunnel: una misura dal valore di un milione di euro tondi e che riguarderà – secondo le dichiarazioni dell’assessore Paolo Bongioanni – la fascia territoriale della val Vermenagna compresa tra i Comuni di Limone Piemonte e di Borgo San Dalmazzo.

C’è chi auspica, però, che anche il capoluogo possa essere coinvolto. Parliamo del capogruppo degli Indipendenti Giancarlo Boselli, consigliere comunale cuneese che ha prodotto un’interpellanza specifica sull’argomento.

“Essendo la sindaca componente del comitato di monitoraggio sarebbe interessare capire i motivi per cui il nostro territorio, che ha subito gravi danni alle categorie economiche in generale, dovrebbe essere escluso dai ristori – si legge nel testo dell’interpellanza -. Quali azioni intende assumere per cambiare le cose? Nel caso non si potesse fare, il Comune con il suo bilancio e la Provincia intendono assumersi impegni per contribuire al sostegno?”

La questione verrà dibattuta in Consiglio comunale, già convocato per l’inizio dell’ultima settimana di questo gennaio.