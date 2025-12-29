Ad Alba arriva il "Cabaret della Befana"

​Cabaret, magia, umorismo, giocoleria e tanto altro. Lunedì 5 gennaio in ad Alba, in sala Riolfo, arriva il "Cabaret della Befana" con Gabriele Rigo, Bingo e Okiso.

Gabriele Rigo, MagoComico presenterà e vi condurrà alla conoscenza dei grandi ospiti presenti! vi Stupirà con i sui numeri di magia, e se non vi stupirà ricordate che è un Comico...basse aspettative. Poi ci saranno anche Bingo, giocoliere, artista di strada, mago, comico, poeta... insomma il nostro Fantasista! Lui gioca in casa... chissà cosa succederà e Okiso, giovane giocoliere, appassionato ed esperto di grafiti, disegno e giocoleria, vi ipnotizzerà con le sue sfere

L'evento è a ingresso libero. Si richiede prenotazione presso il sito Eventbrite o al seguente link:

