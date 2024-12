Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Mondovì, nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 29 dicembre).

Coinvolta un’abitazione privata di strada all’Ermena, la cui canna fumaria del camino ha cominciato a emettere fumo in uno scenario identificato dai soccorsi come un principio d’incendio (che, fortunatamente, non si è esteso al tetto dell’abitazione). Non si segnalano coinvolti.

Sul posto la squadra di Mondovì con tre mezzi.